中元節普度品驗出農藥殘餘！ 新北驗出7項化學物超標恐傷腸胃

民間傳統節日中元節即將到來，為維護消費者飲食衛生安全，新北市政府衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等，抽驗中元應景食品檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物，共抽驗95件產品，結果計有7件產品不合格，還有驗出殺菌劑過氧化氫等化學物質，衛生局提醒食用過量易造成腸胃不適。

此次抽驗7件違規食品，其中3件為明記大溪豆乾、豆干及小方豆干，；1件仙李休閒食品；2件草仔粿等糕粿產品，檢出防腐劑苯甲酸、己二烯酸或殺菌劑過氧化氫，不符食品添加物使用範圍及限量標準，上述食品業者涉違反食安法可處最高300萬元以下罰鍰，衛生局已命其下架回收並依法開罰或移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

另外玉文芒果檢出農藥殘留「Pyriproxyfen百利普芬」不符規定，涉違反時安法最高可處2億元，衛生局已命其下架回收並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。百利普芬為生長調節類藥物，可調控昆蟲變態生長的荷爾蒙青春激素，進而抑制害蟲生長與羽化，在正常使用下，對人體的毒性極低。

衛生局表示，此次檢出防腐劑苯甲酸、己二烯酸及殺菌劑過氧化氫，苯甲酸可使用於糖漬果實、肉製品、豆皮豆乾及醃漬蔬菜等食品，惟糖漬果實用量不得超過1.0g/kg、豆皮豆乾用量不得超過0.6g/kg，若食入過量苯甲酸會造成腸胃不適等症狀。