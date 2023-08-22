審計處指雨水道曾淤積1376處 新北：剩209處

強降雨易致積淹水，新北市審計處總決算報告指雨水下水道普查有66處管線破損、1376處淤積，不利排水；新北水利局表示，經改善後，相關待改善處各剩4處、209處。

新北市議會今天召開臨時會，由審計部新北市審計處長張志乾進行，去年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告口頭報告。

他指出，新北市多年前的雨水下水道系統規劃及維護管理等規定多年未檢討，恐難應付極端氣候及都市發展對排水的影響。

他說，經雨水下水道普查後發現，新北市有66處管線破損、1376處淤積、234處橫越管等不利排水情況，通知改善後，截至去年9月底，僅53處、756處、23處完成改善。

水利局對此回應表示，雨水下水道缺失改善涉及經費龐大，且需各管線單位，如電信、瓦斯、自來水等配合作業，影響層面廣。

水利局表示，經各區公所逐年籌措預算改善，截至112年7月，管線破損列管剩4處、淤積列管剩209處、重大管線橫越剩20處，後續將持續列管改善。