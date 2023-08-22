快訊

深夜震撼彈！繼謝典林後 苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨

審計處指雨水道曾淤積1376處 新北：剩209處

中央社／ 新北21日電

強降雨易致積淹水，新北市審計處總決算報告指雨水下水道普查有66處管線破損、1376處淤積，不利排水；新北水利局表示，經改善後，相關待改善處各剩4處、209處。

新北市議會今天召開臨時會，由審計部新北市審計處長張志乾進行，去年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告口頭報告。

他指出，新北市多年前的雨水下水道系統規劃及維護管理等規定多年未檢討，恐難應付極端氣候及都市發展對排水的影響。

他說，經雨水下水道普查後發現，新北市有66處管線破損、1376處淤積、234處橫越管等不利排水情況，通知改善後，截至去年9月底，僅53處、756處、23處完成改善。

水利局對此回應表示，雨水下水道缺失改善涉及經費龐大，且需各管線單位，如電信、瓦斯、自來水等配合作業，影響層面廣。

水利局表示，經各區公所逐年籌措預算改善，截至112年7月，管線破損列管剩4處、淤積列管剩209處、重大管線橫越剩20處，後續將持續列管改善。

雨水 水利局

延伸閱讀

審計處：新北公共債務逾千億元 應落實財政紀律

新北現勘黃國昌占國有地停車場 27日前未改善將罰6萬元

新北議會提前結束綠營抗議 藍批：別把議場當秀場

日本自民黨青年局訪團來台 鈴木憲和曝侯友宜有這決心

相關新聞

失智者增 侯友宜籲中央納長照守護

新北市約有4.7萬失智人口，目前僅失能者有長照資源，衛生局在平溪區、板橋區推動失智友善示範社區。市長侯友宜表示，「失智友...

北捷修樹剃光頭 無法遮蔭行人怒

民眾投訴北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，只剩樹幹。對此北捷回應，因為落葉多...

溪北轉運站 BOT招商啟動

新北市政府規畫在新莊北側知識產業園區旁設置溪北轉運站，市府委外預評估BOT可行性，8月結果出爐認定「初步可行」。交通局說...

新北議會臨會首日提前結束 綠藍互批

新北市議會昨舉行臨時會，表定聽取審計處對去年度新北市總決算報告與討論，會議下午3時開始，議長蔣根煌4時即敲槌散會，引發綠...

淡水獅子會公益捐血滿滿愛心 六部捐血車千份贈品袋

為了幫助缺血的血庫解決血荒的問題，淡水獅子會上週末(19)日主辦捐血活動，出動六部捐血車，陣仗相當大，雖然天氣炎熱卻有不少民眾，等著捐血資料準備抽血，獅子會準備了1600份贈品袋，也就是這次捐血活動希望能夠達到1600袋的目標。

安坑輕軌沿線開發居民不知情 盼確保需求納入規畫

新北安坑輕軌成熱門話題，市府也規畫開發沿線周邊，不過居民都不清楚自家是否有在範圍內，希望市府開發時要注意在地需求。市議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦