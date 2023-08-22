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新北議會臨會首日提前結束 綠藍互批

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市議會昨舉行臨時會，表定聽取審計處對去年度新北市總決算報告與討論，會議下午3時開始，議長蔣根煌4時即敲槌散會，引發綠營議員不滿，認為藍營用多數暴力閹割議員質詢權利。蔣根煌回應，首日是聽取報告，22日才會安排小組聯席審查，往例就是如此。

民進黨團總召鄭宇恩酸，蔣根煌是要回選區為兒子蔣欣璋輔選，藍營不重視決算審查，乾脆下個會期預算也不用審了。市議員顏蔚慈說，決算審查是了解去年預算執行率的重要參考，「草草結束，難道是決算有貓膩」。市議員張嘉玲也說，中央補助前瞻300多億到底有沒有落實，市長侯友宜只會講中央對新北不好，卻不讓人知道決算情形。

國民黨團副書記長江怡臻表示，決算審查在審計處長報告後討論，後續安排3天聯席審查，時間充足，民進黨議員不用把議場當秀場。

江怡臻也說，議事鈴響後，包括議長、市府局處長及國民黨、無黨、民眾黨議員早就在議場等候開會，綠營議員姍姍來遲，進議場還聊天說笑，顯然不是在乎決算的態度。

議員 蔣根煌

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