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溪北轉運站 BOT招商啟動

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北溪北轉運站預計2030年完工啟用，此為模擬圖。圖／新北市交通局提供
新北溪北轉運站預計2030年完工啟用，此為模擬圖。圖／新北市交通局提供

新北市政府規畫在新莊北側知識產業園區旁設置溪北轉運站，市府委外預評估BOT可行性，8月結果出爐認定「初步可行」。交通局說，溪北轉運站會引入商旅、量販店、餐廳與共享辦公室等設施，已啟動BOT招商作業，最快2024年底前公告招商、2025年動工，拚2030完工啟用。

大漢溪以北人口稠密，過去三重、新莊、五股等地區居民搭國道客運，若不到台北搭車，就要在重新路的路邊等待從台北開來的車，早年還要在檳榔攤買票，不少居民有「次等公民」感觸。

新北交通局盤點溪北地區土地，機場捷運A3站旁空地原規畫給智慧財產法院使用，後因司法園區改到土城彈藥庫，土地經檢討後，改為交通用地。

交通局表示，溪北客運轉運站地點在新莊區五工路及福慧路口旁，全數為公有地，周邊有桃園機場捷運A3站、新北捷運環狀線Y20站，也鄰近國道1號五股交流道、台64、65快速道路。

交通局綜規科長吳政諺說，轉運站規畫長途客運及市區客運轉運月台，路線涵蓋42條中長途國道客運路線、18條市區公車路線，預估每日可達7100人旅次，另設有汽機車公共停車場及與捷運系統串連的人行陸橋，基地內也規畫退縮車道供大客車出場，避免其他車輛爭道。

機場捷運 國道客運

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