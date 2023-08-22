失智者增 侯友宜籲中央納長照守護

新北市約有4.7萬失智人口，目前僅失能者有長照資源，衛生局在平溪區、板橋區推動失智友善示範社區。市長侯友宜表示，「失智友善777」新北提前達標，侯也喊話中央應讓失智重症者進到長照體系，給照顧者更多元支持，「今天幫助別人，其實也是幫助未來的自己。」

失智症人口成長快速，全球每3秒新增1名患者，推估國內失智人口逾31萬，新北市失智人口達4.7萬。侯友宜說，2020年才說失智友善555達標，原預計2025年達成失智友善777，意即7成以上照顧者獲得支持、7成以上患者被診斷、7%以上民眾對失智症有正確認識，沒想到2023年就達成。

侯友宜說，「我們都會變老」，失智過程需要照顧者從旁關注才會發現，仰賴里長、民間團體、企業協助，超商、圖書館等，都能化身為友善關懷據點。侯建議，政府應挹注更多資源給失智者，將失智者納進長照體系，尤其是重症者，也給予照顧者多元支持。

衛生局去年選定新北人口最多的板橋區推動失智友善社區，局長陳潤秋說，作法包括舉辦專家會議、工作坊，凝聚社區共識、提升民眾對失智症的認識，結合里長志工、遠東商銀、4大超商等訓練，讓患者在社區安心生活。

陳姓家屬表示，父親罹患失智症仍然能夠自理生活，家中兄弟姐妹會排班輪流照顧，對社區資源協助非常有感，父親出門忘記帶鑰匙、忘記付錢，仰賴左鄰右舍照顧與包容。他說，失智長者每人進程不同，必須提升資源可近性，方便家屬就近求助。

板橋中山里長林爽說，里內有些失智長者一出門就會忘記回家的路，或亂按別人家門鈴、以為攀爬水管就能到家等，里民、志工經過訓練後，看到失智長輩會協助返家，遇到不認識的長者則聯絡警局、衛生局協助。

此外，衛生局與13家醫院設立失智共照中心，提供整合門診、配置單一窗口個案管理師，提供失智症患者追蹤關懷、長照資源連結及轉介；為發掘社區潛在個案，由里辦公處、中西醫診所、藥局、牙科診所、企業組織等成立失智友善守護站，轉介疑似個案給衛生所。