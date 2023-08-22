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北捷修樹剃光頭 無法遮蔭行人怒

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北報導
北捷過度修剪樹木，導致路樹幾乎沒遮蔭功能，行人痛苦。記者鍾維軒／攝影
北捷過度修剪樹木，導致路樹幾乎沒遮蔭功能，行人痛苦。記者鍾維軒／攝影

民眾投訴北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，只剩樹幹。對此北捷回應，因為落葉多，常有民眾反映逢雨易造成路面打滑，修剪太過以後會改進。台灣樹人會秘書長潘翰疆則批評，以落葉為由把樹剃光頭，真的太瞎；議員林延鳳質疑，芝山站樹木的光禿程度恐違台北市樹木修剪規範。

陳先生投訴，夏天極端高溫，原本走在芝山站周遭可靠樹蔭擋太陽，避免被直曬，結果這幾天看見有相關單位在修剪樹木，愈修樹葉愈少，竟全部變成「剃光頭」，潮濕悶熱的天氣讓走在路上的行人相當痛苦，如今連樹蔭都沒了，只剩下樹幹在路上，修成這樣是瘋了嗎？

士林區德行里長張僡美說，北捷1個多月前才因落葉而修剪樹木，因有民眾反映葉片加上雨水變得濕滑容易跌倒，這2天又再度修剪，經了解北捷說是颱風預防性修剪樹木，因擔心又有樹木倒塌，但也不應該修那麼短，有點離譜。

議員林延鳳指出，依照「台北市樹木修剪規範」，樹木每一季修剪不應超過全葉量的25%，芝山站的路樹樹葉不到25%，彷彿禿頭，顯然違規，北捷不應為了「省錢省工」而罔顧樹木健康、城市美觀和遮蔭功能。

潘翰疆提到，現在大家都在講節能減碳很重要，但光這樣小小修樹，為何都沒依照規定？政府政策根本本末導致，現在政府喊淨零碳排，就應先不亂修樹、移植樹木，甚至應多種樹。

北捷回應，芝山站周邊菩提樹因落葉眾多、葉面較大且生長快速，車站除加派人力定期清掃，只是常有民眾反映，落葉吹落民宅且逢雨行經時易造成路面打滑，基於旅客安全及颱風季防颱準備，只是這次的確有過度修剪情形，會針對作業人員加強教育訓練。

北捷 路樹 颱風

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