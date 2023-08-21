快訊

岸田稱「國家會負起責任」 核處理水最快入海時間點曝光

陸禁台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民揭影響程度

為何負債比減少？ 蔡總統談前瞻建設迎「投資大爆發」：我們有借有還

審計處：新北公共債務逾千億元 應落實財政紀律

中央社／ 新北21日電

新北市議會今天進行新北市111年度總決算審核報告，新北市審計處長張志乾表示，新北市公共債務餘額共新台幣1252億元，餘額仍龐鉅，應審酌財務狀況落實財政紀律。

新北市議會今天召開臨時會，下午3時開議，張志乾進行新北市111年度總決算審核報告。張志乾首先說明歲入決算審定數為1828億餘元、歲出審定1798億餘元，審定賸餘約29億餘元。

他表示，截至民國111年底止，新北市公共債務未償餘額仍達1252億元，雖較110年減少68億元，但仍龐鉅，應審酌財務狀況落實財政紀律，提升財務效能及減少不經濟支出，以維持財政健全。

另外，他也針對都市更新、雨水下水道建設及維護管理、軌道建設及推行強化社會安全網計畫、推出幸福巴士及幸福小黃計畫等多項市府施政提出考核及建議。

張志乾報告完並經議員質詢後，新北市議長蔣根煌於下午4時裁定決算案交審查會聯席審查後就敲槌散會，引現場議員錯愕，並紛表示不滿。

面對下午3時開議卻在下午4時散會的快閃議程，民進黨議員黃淑君表示，議長敲槌散會時，她還在舉手要求發言，令她傻眼及憤怒，這是沒收議員的質詢權。

民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩質疑，議長偏頗及議事不公，新北市已經沒有市長，難道身為議員還能夠不認真為民喉舌嗎，市民的權益不重要嗎，如果決算審查不重要，是否以後預算審查也可以不用審了。

國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔表示，議長的裁定主要是尊重小組審查權力，因為明天才開始小組實質審查的議程，希望大家一起來監督市府。

新北市議會秘書長陳王正源指出，依排定議程聽取審計處報告，審查報告完就可以結束今天議程，議長依往例讓大家稍作發言討論後於下午4時結束，全案將交付後續審查會及大會進行審查，議長裁定符合議程及往例。

議員 民進黨

延伸閱讀

新北議會提早結束綠批多數暴力 議長：往例皆如此

快完工！江翠重畫AB區「379巷打通」 到中正商圈有捷徑

烏龍罰單好多！新北今年至4月申訴2.3萬件、撤單比例16.3%

板橋迪毅堂花2千萬修復一年只開放24天 文化局：增加開放時段

相關新聞

新北議會提前結束綠營抗議 藍批：別把議場當秀場

新北市議會今起舉行10天臨時會，今天下午表定聽取審計處的決算報告與討論，會議下午3時開始，國民黨籍議長蔣根煌在4時敲槌散...

安坑輕軌沿線開發居民不知情 盼確保需求納入規畫

新北安坑輕軌成熱門話題，市府也規畫開發沿線周邊，不過居民都不清楚自家是否有在範圍內，希望市府開發時要注意在地需求。市議員...

新北議會提早結束綠批多數暴力 議長：往例皆如此

新北市議會今舉行臨時會，表定聽取新北市審計處對去年度新北市總決算報告與討論，不過會議下午3時開始，議長蔣根煌在4時就敲槌...

北市5月起現5處路面塌陷 蔣萬安下令總體檢

台北市昨天出現5月來第5處路面塌陷，市府指出，這類坑洞案平均每年會有65件，但市長蔣萬安已下令新工處、衛工處及水利處跨單...

北捷芝山站樹木被剃光頭 環團轟「開倒車」：落葉理由太瞎了

有民眾投訴，台北捷運芝山站周遭路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，都只剩樹幹「是瘋了嗎？」長期...

不須紙本記錄防疫「LINE就能上傳」 新北教禽場省心撇步

夏季禽流感疫情趨緩，新北動保處持續對全市養禽場補強防疫措施，已完成近160場次禽場訪視。此外，農業部防檢署推行全國家禽衛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦