審計處：新北公共債務逾千億元 應落實財政紀律

新北市議會今天進行新北市111年度總決算審核報告，新北市審計處長張志乾表示，新北市公共債務餘額共新台幣1252億元，餘額仍龐鉅，應審酌財務狀況落實財政紀律。

新北市議會今天召開臨時會，下午3時開議，張志乾進行新北市111年度總決算審核報告。張志乾首先說明歲入決算審定數為1828億餘元、歲出審定1798億餘元，審定賸餘約29億餘元。

他表示，截至民國111年底止，新北市公共債務未償餘額仍達1252億元，雖較110年減少68億元，但仍龐鉅，應審酌財務狀況落實財政紀律，提升財務效能及減少不經濟支出，以維持財政健全。

另外，他也針對都市更新、雨水下水道建設及維護管理、軌道建設及推行強化社會安全網計畫、推出幸福巴士及幸福小黃計畫等多項市府施政提出考核及建議。

張志乾報告完並經議員質詢後，新北市議長蔣根煌於下午4時裁定決算案交審查會聯席審查後就敲槌散會，引現場議員錯愕，並紛表示不滿。

面對下午3時開議卻在下午4時散會的快閃議程，民進黨議員黃淑君表示，議長敲槌散會時，她還在舉手要求發言，令她傻眼及憤怒，這是沒收議員的質詢權。

民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩質疑，議長偏頗及議事不公，新北市已經沒有市長，難道身為議員還能夠不認真為民喉舌嗎，市民的權益不重要嗎，如果決算審查不重要，是否以後預算審查也可以不用審了。

國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔表示，議長的裁定主要是尊重小組審查權力，因為明天才開始小組實質審查的議程，希望大家一起來監督市府。

新北市議會秘書長陳王正源指出，依排定議程聽取審計處報告，審查報告完就可以結束今天議程，議長依往例讓大家稍作發言討論後於下午4時結束，全案將交付後續審查會及大會進行審查，議長裁定符合議程及往例。