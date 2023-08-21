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新北議會提前結束綠營抗議 藍批：別把議場當秀場

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
臨時會首日提前結束，引發綠營不滿，藍議員籲，別把議場當秀場。記者葉德正／攝影
臨時會首日提前結束，引發綠營不滿，藍議員籲，別把議場當秀場。記者葉德正／攝影

新北市議會今起舉行10天臨時會，今天下午表定聽取審計處的決算報告與討論，會議下午3時開始，國民黨籍議長蔣根煌在4時敲槌散會，引發綠營議員不滿。民進黨團總召鄭宇恩批，藍營不重視決算審查，乾脆下個會期預算也不用審。

國民黨團副書記長江怡臻表示，決算審查在審計處長報告後進行討論，後續安排三天聯席審查，討論時間充足，民進黨議員實在不用把議場當秀場，提高音量質疑議長主持議事。

江怡臻說，今天議事鈴響後，包括議長、市府局處長及國民黨、無黨、民眾黨早就在議場內等候開會，唯獨等不到民進黨，綠營不僅姍姍來遲，進了議場還聊天說笑，甚至人手一件信賴台灣選舉外套，無視議事殿堂的莊嚴。如果民進黨真的在乎決算質詢，怎麼會如此輕浮。

江怡臻說，審計處長表示新北財政紀律良好，期盼此次臨時會議程能順利進行，讓市議會的討論回歸理性，避免淪為選舉的政治手段。

鄭宇恩稍早指出，國民黨有議員要去選舉，不代表民進黨議員不能開會，用多數暴力閹割綠營議員職權，市長都已經不在議會，市府更應該接受監督，過去第一天報告會提早結束，是因沒有人舉手，但今天還有很多人有意見要發表，只開一小時大家怎麼能接受？

議員 民進黨 國民黨

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