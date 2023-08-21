新北議會提早結束綠批多數暴力 議長：往例皆如此

新北市議會今舉行臨時會，表定聽取新北市審計處對去年度新北市總決算報告與討論，不過會議下午3時開始，議長蔣根煌在4時就敲槌散會，引發綠營議員不滿，認為藍營用多數暴力閹割議員質詢權利。

民進黨團總召鄭宇恩直指，蔣根煌是要回去幫兒子蔣欣璋輔選，藍營如此不重視決算審查，乾脆下個會期的預算也不用審了。蔣根煌強調，今天是聽取報告，明天才會由小組聯席審查，往例都是如此。

新北市議會臨時會今第一天，表定除確認本次會議事日程，還有聽取新北市審計處對去年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告及討論。

由於今天是大會，人數必須過半才開會，原本表定2點開始，直到3時人數才到齊，審計處報告約30分鐘後，開放議員每人5分鐘質詢時間，總計在5人提問後，下午4時蔣根煌敲槌散會，表示明天繼續。

鄭宇恩痛批，國民黨有議員要去選舉，不代表民進黨議員不能開會，用多數暴力閹割綠營議員職權，市長都已經不在議會，市府更應該接受監督，過去第一天報告會提早結束，是因為沒有人舉手，但今天還有很多人有意見要發表，只開一小時大家怎麼能接受？

民進黨議員顏蔚慈也說，決算審查是了解去年預算執行率的重要參考，今天草草結束，難道是決算有任何「貓膩」。

民進黨議員張嘉玲也說，中央補助前瞻三百多億，到底有沒有落實下去，侯友宜只會講中央對新北不好，卻不讓人知道決算情形。

民進黨議員黃淑君說，審計處報告點出新北很多重大市政瑕疵， 今天議程就是到今天下午五點半，不讓議員監督，難道有工程弊案不能被討論。

蔣根煌表示，今天本來就是只有報告，要進入實質審查要等明天小組；國民黨團書記長廖先翔則說，今天議程就是報告跟討論，明天才是小組聯席審查，審查權利在小組，應該尊重小組；被指是要去選舉才提前結束，廖先翔說，「我現在還在這」，這是政治口水，對議事進行沒有幫助。