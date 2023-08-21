汐止大同路沒待轉區危險 會勘要斑馬線退縮增待轉區

汐止區大同路一段車流量很大，其中，在286巷口因為沒有機車待轉區，在大同路單向有三線道的情況下，機車待轉不是靠近路口危險，不然，就是停在斑馬線上，造成行人通行不方便，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，斑馬線退縮增待轉區改善。

樟樹里長高名杉說，上下班時間有不少機車會在大同路一段286巷停等待轉，只是目前路口沒有畫待轉區，許多機車待轉時會佔據行穿線，主要是因為這一段的大同路單向有三線道，再加上車多，所以，機車如果沒有待轉而是直接迴轉會比較危險也會佔據左轉道，所以，有增設機車待轉區的必要性。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，大同路車流量非常的大，而且286巷裡也有不少工廠，進出的貨車出入也相當頻繁，所以，機車在路口停等左轉產生危險，所以，會勘後將把原有的行穿線往後移，增設機車待轉區，一旁再畫行人的專用道，保障人車安全。