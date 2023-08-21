淡水獅子會公益捐血滿滿愛心 六部捐血車千份贈品袋

為了幫助缺血的血庫解決血荒的問題，淡水獅子會上週末(19)日主辦捐血活動，出動六部捐血車，陣仗相當大，雖然天氣炎熱卻有不少民眾，等著捐血資料準備抽血，獅子會準備了1600份贈品袋，也就是這次捐血活動希望能夠達到1600袋的目標。

雖然氣溫高達35度，不過淡水民眾還是一樣踴躍捐出熱血，為此還募集了許多豐富紀念品，包括不沾小煎盤，餐用壺魚酥，而北海鱈魚香絲有豐食品陳董事長也贊助參加，一起來為捐出熱的民眾加油打氣。

淡水獅子會長王治政表示，今年因為疫情的解封，捐血活動可以再為國家注入新血，也為長期鬧血荒的血庫注入新能量，而如今現在為了解決全國缺血的問題，這次出動6輛捐血車，目標1600袋，希望在炎炎夏日號招大家來響應公益，代表著台灣不畏懼困難的社會精神，讓這場捐血活動格外的溫馨。