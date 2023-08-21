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把里民當家人 瑞芳深澳里長賴孟宏獲特優里長

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區深澳里里長賴孟宏把里民都當家人看待，也讓他獲選為今年的新北市特優里長。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區深澳里里長賴孟宏把里民都當家人看待，也讓他獲選為今年的新北市特優里長。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區深澳里里長賴孟宏自民國107年出任里長，本著服務的心為深澳里竭盡所能，深澳里多有窮困貧寒的原住民及弱勢民眾，在賴里長努力的關懷與照護之下，把里民都當家人看待，深澳里的里民得以安居樂業，也讓他獲選為今年的新北市特優里長。

瑞芳區深澳里位於濱海的觀光區域，里長賴孟宏致力於維持里內的環境清潔，營造乾淨舒適的居家、遊憩空間，讓民眾往來深澳區域能夠感受到深澳里是個風景優美的區域。為了讓遊客能夠有舒適的觀光空間，里長更關注於里內公廁及公園的整潔，期望能友善對待前來深澳生活的每一位民眾。

因里內原住民、老人、弱勢家庭居多，他也視里民如家人一般對待，為貧困老人提供社會福利諮詢，使老有所居、有所樂；另外，也為里內弱勢家庭提供許多福利資訊，並協助申辦，讓里內的弱勢家庭有更多的幫助。

深澳里里長賴孟宏說，擔任里長雖然只有短短六年，資歷不算深，但憑著一股衝勁，任何里內事務他都親力親為，他也感謝區公所和市議員給予的協助，讓他可以爭取到許多里內建設，再加上全里皆志工的氛圍，讓他做起事來更無後顧之憂。

里民杜太太說，賴里長盡心盡責，為凝聚里民向心力、提供里民更舒適的環境，里長於111年度首次報名里環境認證，帶領里內里民一起為里內環境努力，並首次獲得五星級認證，讓深澳里環境更為美好，感謝里長親力親為的付出，也帶動里內一股新活力。

瑞芳 弱勢家庭

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