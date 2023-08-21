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菁桐子弟暑假返鄉服務 為社區注入新創意與思維

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
菁桐子弟大學生徐正與黃雨柔，返鄉擔任照服活動暨遊程規劃員，藉由年輕學子的創意與思維，打造多元的在地旅遊方案，持續推動菁桐社區的繁榮發展。 圖／觀天下有線電視提供
菁桐子弟大學生徐正與黃雨柔，返鄉擔任照服活動暨遊程規劃員，藉由年輕學子的創意與思維，打造多元的在地旅遊方案，持續推動菁桐社區的繁榮發展。 圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪區菁桐社區發展協會積極參與教育部青年發展署112年青年暑期社區職場體驗專案，並迎來2位充滿熱情返鄉服務的菁桐子弟大學生徐正與黃雨柔，擔任照服活動暨遊程規劃員，藉由年輕學子的創意與思維，打造多元的在地旅遊方案，持續推動菁桐社區的繁榮發展。

廚房裡婆婆媽媽忙進忙出，還有兩位平溪在地，暑假返鄉打工的大學生，要來製作創意九宮格便當，從菜單設計，備料到烹煮，雖然兩位年紀輕輕，但對於廚房事務卻不陌生，兩位大學生在一個半月的實習期間，主要工作內容：遊程設計、耆老生命故事收集、傳承技藝及產品開發、環境綠美學執行、經營計畫撰擬。

大學生黃雨柔、徐正表示，雖然他們都是在菁桐坑長大，但一直未深入了解在地文化。這次的參與讓她接觸到許多新知識，開拓了視野。在編寫旅遊計畫的過程中，他們取得相當多的企劃撰寫能力，並在社群媒體編輯和影片拍攝等方面也有蠻大的進步。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生說，對於年輕人的付出很肯定，並期待他們能持續發揮所長，為社區帶來更多創新和發展，期待這股新動力能進一步提升菁桐社區的知名度，吸引更多人關注並參與這個美麗的地方。

大學生 平溪

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