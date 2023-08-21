三芝「三寶」特色彩繪 八賢里山區道路亮起來

為了讓山區道路更添色彩，三芝區的八賢里在德賢路上的護欄有了新的彩繪亮點，有櫻花、西瓜、茭白筍是三芝相當知名的三樣農特產作物，從粉色的櫻花色到綠白漸層的茭白筍最後是充滿逗趣的綠黑相間西瓜紋路，融入了在地農特產元素，讓大家輕鬆認識三芝「三寶」。

市議員陳偉杰表示，德賢路除了是八賢里的重要幹道，也是三芝民眾健行運動的必經道路，沿途有八連溪的美好風光，還有原始的山林景色、蟲鳴鳥叫，日前在里長的建議下，特別爭取為護欄添加了美麗的彩繪，讓用路人經過都有耳目一新的感覺。

市議員陳偉杰說，特別選擇這三種作物，其實除了因為顏色鮮明之外，更加也因為櫻花、西瓜、茭白筍是三芝相當知名的三樣農特產作物，堪稱是三芝的三寶，市議員與里長也期待，透過農特產的特色彩繪，不僅僅是為山林增添色彩，更加也美化家園，還可以將三芝知名的農特產品給行銷、推廣出去。