快訊

瑞芳副分局長一早上山督勤失聯 傍晚被發現沉入潭底死亡

2024全中運台北登場 北市宣布國、高中職將晚一周放寒假

女足世界盃／頒獎喇舌女球員被罵翻 西足協主席竟如此回應：白痴

三芝「三寶」特色彩繪 八賢里山區道路亮起來

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的八賢里在德賢路上的護欄有了新的彩繪亮點，有櫻花、西瓜、茭白筍是三芝相當知名的三樣農特產作物。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的八賢里在德賢路上的護欄有了新的彩繪亮點，有櫻花、西瓜、茭白筍是三芝相當知名的三樣農特產作物。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓山區道路更添色彩，三芝區的八賢里在德賢路上的護欄有了新的彩繪亮點，有櫻花西瓜、茭白筍是三芝相當知名的三樣農特產作物，從粉色的櫻花色到綠白漸層的茭白筍最後是充滿逗趣的綠黑相間西瓜紋路，融入了在地農特產元素，讓大家輕鬆認識三芝「三寶」。

議員陳偉杰表示，德賢路除了是八賢里的重要幹道，也是三芝民眾健行運動的必經道路，沿途有八連溪的美好風光，還有原始的山林景色、蟲鳴鳥叫，日前在里長的建議下，特別爭取為護欄添加了美麗的彩繪，讓用路人經過都有耳目一新的感覺。

市議員陳偉杰說，特別選擇這三種作物，其實除了因為顏色鮮明之外，更加也因為櫻花、西瓜、茭白筍是三芝相當知名的三樣農特產作物，堪稱是三芝的三寶，市議員與里長也期待，透過農特產的特色彩繪，不僅僅是為山林增添色彩，更加也美化家園，還可以將三芝知名的農特產品給行銷、推廣出去。

議員 櫻花 西瓜

延伸閱讀

午後對流雨彈突襲！15縣市大雨特報 注意雷擊強風

三芝有機農場挑戰種金鑽鳳梨 果香甜中帶酸不膩口

三芝淺水灣終設公車候車亭 遊客不怕風吹日曬雨淋

等27年！淡北道路終決標 拚年底動工、2029年完工通車

相關新聞

新北議會提前結束綠營抗議 藍批：別把議場當秀場

新北市議會今起舉行10天臨時會，今天下午表定聽取審計處的決算報告與討論，會議下午3時開始，國民黨籍議長蔣根煌在4時敲槌散...

淡水獅子會公益捐血滿滿愛心 六部捐血車千份贈品袋

為了幫助缺血的血庫解決血荒的問題，淡水獅子會上週末(19)日主辦捐血活動，出動六部捐血車，陣仗相當大，雖然天氣炎熱卻有不少民眾，等著捐血資料準備抽血，獅子會準備了1600份贈品袋，也就是這次捐血活動希望能夠達到1600袋的目標。

安坑輕軌沿線開發居民不知情 盼確保需求納入規畫

新北安坑輕軌成熱門話題，市府也規畫開發沿線周邊，不過居民都不清楚自家是否有在範圍內，希望市府開發時要注意在地需求。市議員...

新北議會提早結束綠批多數暴力 議長：往例皆如此

新北市議會今舉行臨時會，表定聽取新北市審計處對去年度新北市總決算報告與討論，不過會議下午3時開始，議長蔣根煌在4時就敲槌...

北市5月起現5處路面塌陷 蔣萬安下令總體檢

台北市昨天出現5月來第5處路面塌陷，市府指出，這類坑洞案平均每年會有65件，但市長蔣萬安已下令新工處、衛工處及水利處跨單...

北捷芝山站樹木被剃光頭 環團轟「開倒車」：落葉理由太瞎了

有民眾投訴，台北捷運芝山站周遭路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，都只剩樹幹「是瘋了嗎？」長期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦