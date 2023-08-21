新北溪北轉運站評估通過 BOT招商程序啟動

新北市府規畫在新莊北側知識產業園區旁設置溪北轉運站，市府委外預評估BOT可行性，8月結果出爐認定「初步可行」。新北市交通局表示，溪北運轉站除轉運站功能，也會引入商旅、量販店、餐廳與共享辦公室等設施，打造複合型運轉站，已啟動BOT招商作業，包括實質可行性評估、先期規畫，最快2024年底前公告招商、2025年動工，希望在2030完工啟用。

新北市大漢溪以北人口稠密，過去三重、新莊、五股等地區民眾要搭乘國道客運，若不到台北搭車，就要在重新路的路邊等待從台北開來的車，早年還要在檳榔攤買票，讓不少居民覺得自已是次等公民。

新北市交通局盤點溪北地區土地，機場捷運A3站旁空地原規畫給智慧財產法院使用，後因司法院區改到土城彈藥庫，土地經檢討後，改為交通用地。

新北交通局表示，溪北客運轉運站地點位於新莊區五工路及福慧路口旁，全數為公有地，周邊設有桃園機場捷運A3站、新北捷運環狀線Y20站，也鄰近國道1號五股交流道、台64、65快速道路，路網完善。

交通局綜規科長吳政諺表示，轉運站規畫長途客運及市區客運轉運月台，路線涵蓋42條中長途國道客運路線、18條市區公車路線，預估每日可達7100人旅次，另設有汽機車公共停車場及與捷運系統串連的人行陸橋，基地內也規畫退縮車道供大客車出場，避免與其他車輛爭道。

交通局表示，初步評估建設經費約40億元，已獲財政部申請BOT招商經費補助，除轉運站、停車場外，也會引進精緻商旅、餐廳、共享辦公室等，仍會以後續招商規畫結果而定，市府已於2023年8月啟動BOT可行性評估、先期規畫，並會在2025年6月完成招商程序後接續興建，目標2030年啟動營運。

民進黨新北市議員鍾宏仁說，贊成市府建設轉運站，但轉運站量體一定要大，不可讓百貨商場等附屬設施排擠原本交通運輸功能，他也強調，轉運站周邊公車站少，市區公車接駁也要注意，讓民眾方便接駁轉乘。

國民黨新北市議員蔡健棠表示，溪北地區有很多來自南部的鄉親，轉運站需求非常大，希望市府加速興建進度，讓鄉親能夠早點享受。