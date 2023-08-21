快訊

蘋果iPhone收「YouTube Premium漲價通知」嚇壞！3招可躲過520元訂閱價

國家警報響了 屏東大雷雨、山區暴雨持續1小時

花200萬買「好聲音」導師轉身？ 潘瑋柏1畫面露餡網炸鍋

新北溪北轉運站評估通過 BOT招商程序啟動

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北溪北轉運預計在2030年完工啟用。圖／新北市交通局提供
新北溪北轉運預計在2030年完工啟用。圖／新北市交通局提供

新北市府規畫在新莊北側知識產業園區旁設置溪北轉運站，市府委外預評估BOT可行性，8月結果出爐認定「初步可行」。新北市交通局表示，溪北運轉站除轉運站功能，也會引入商旅、量販店、餐廳與共享辦公室等設施，打造複合型運轉站，已啟動BOT招商作業，包括實質可行性評估、先期規畫，最快2024年底前公告招商、2025年動工，希望在2030完工啟用。

新北市大漢溪以北人口稠密，過去三重、新莊、五股等地區民眾要搭乘國道客運，若不到台北搭車，就要在重新路的路邊等待從台北開來的車，早年還要在檳榔攤買票，讓不少居民覺得自已是次等公民。

新北市交通局盤點溪北地區土地，機場捷運A3站旁空地原規畫給智慧財產法院使用，後因司法院區改到土城彈藥庫，土地經檢討後，改為交通用地。

新北交通局表示，溪北客運轉運站地點位於新莊區五工路及福慧路口旁，全數為公有地，周邊設有桃園機場捷運A3站、新北捷運環狀線Y20站，也鄰近國道1號五股交流道、台64、65快速道路，路網完善。

交通局綜規科長吳政諺表示，轉運站規畫長途客運及市區客運轉運月台，路線涵蓋42條中長途國道客運路線、18條市區公車路線，預估每日可達7100人旅次，另設有汽機車公共停車場及與捷運系統串連的人行陸橋，基地內也規畫退縮車道供大客車出場，避免與其他車輛爭道。

交通局表示，初步評估建設經費約40億元，已獲財政部申請BOT招商經費補助，除轉運站、停車場外，也會引進精緻商旅、餐廳、共享辦公室等，仍會以後續招商規畫結果而定，市府已於2023年8月啟動BOT可行性評估、先期規畫，並會在2025年6月完成招商程序後接續興建，目標2030年啟動營運。

民進黨新北市議員鍾宏仁說，贊成市府建設轉運站，但轉運站量體一定要大，不可讓百貨商場等附屬設施排擠原本交通運輸功能，他也強調，轉運站周邊公車站少，市區公車接駁也要注意，讓民眾方便接駁轉乘。

國民黨新北市議員蔡健棠表示，溪北地區有很多來自南部的鄉親，轉運站需求非常大，希望市府加速興建進度，讓鄉親能夠早點享受。

機場捷運 國道客運

延伸閱讀

橄欖球／新北市議長盃暨交流賽 亞運培訓隊獲社會組冠軍

新北林口仲夏夜兒童親子劇場「武松打虎」 人氣爆棚

新北囤房稅成臨時會焦點 時力盼藍綠宣誓並別再演爛戲

開學在即代理教師缺額潮擴大 北市罕見也缺、新北學校連9招仍找嘸

相關新聞

北捷芝山站樹木被剃光頭 環團轟「開倒車」：落葉理由太瞎了

有民眾投訴，台北捷運芝山站周遭路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，都只剩樹幹「是瘋了嗎？」長期...

北市5月起現5處路面塌陷 蔣萬安下令總體檢

台北市昨天出現5月來第5處路面塌陷，市府指出，這類坑洞案平均每年會有65件，但市長蔣萬安已下令新工處、衛工處及水利處跨單...

不須紙本記錄防疫「LINE就能上傳」 新北教禽場省心撇步

夏季禽流感疫情趨緩，新北動保處持續對全市養禽場補強防疫措施，已完成近160場次禽場訪視。此外，農業部防檢署推行全國家禽衛...

「我們都會變老」侯友宜喊話中央 把失智者納入長照

失智症人口成長快速，新北市現約有4.7萬失智人口，衛生局在平溪、板橋區推動失智友善示範社區。新北市長侯友宜說，新北已提前...

北捷修樹變「剃光頭」無法遮蔭 行人不滿投訴「是瘋了嗎？」

豔陽高照，路樹可替行人遮陽，暫時躲避炙熱高溫；有民眾投訴，北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽...

浪漫淺水灣 日夜兩風情

交通部觀光局北觀處8至9月於淺水灣推出七夕情人節主題「藍白漫戀裝置」，以戀愛中不同階段呈現主題，藍白相間的浪漫裝置坐落於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦