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台南七夕嘉年華玩個夠！黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2023台南七夕嘉年華《愛力啦啦隊：整座城市為你加油！》今天登場，黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援。記者鄭惠仁／攝影
2023台南七夕嘉年華《愛力啦啦隊：整座城市為你加油！》今天登場，黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援。記者鄭惠仁／攝影

談戀愛要人也要神力加持！台南市政府文化局在七夕前夕宣布七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，今起21日至9月10日精心策畫各式浪漫活動，並將在8月26、27日於西竹圍之丘文創園區舉行「七夕城市應援慶典」，讓整座城市為你加油。

市長黃偉哲致詞指出，文學大師葉石濤曾說，台南是一個適合工作、戀愛、過生活的城市，不過，談戀愛要人也要神，人要努力去追，神要來幫忙牽成好姻緣，此次活動商請台南7大主要宮廟的月老神君一起來，再加上桃花女，共7+1位神明，希望助大家締成美好姻緣。

文化局指出，2023台南七夕嘉年華《愛力啦啦隊：整座城市為你加油！》活動共21天，內容包含透過浪漫的月下讀書會，認識臺南不同時代關於愛的歌謠，「七夕發聲所」podcast訪談，「練愛啦啦隊」城市走讀，以及魁星、七娘媽等豐富的城市故事，讓盛夏的台南成為為你在各種愛與關係裡加油的城市。

七夕習俗典故裡出現的神祇有祈求感情的7大月老，以及今年初登場的桃花女；還有為考試加油的魁星爺，為長大成年加油的七娘媽都將登場，成為啦啦隊的得力幫手。活動集結7大月老廟宇、收錄12則聲音故事、4場文化走讀，7大主題活動，邀請大眾在愛的月份，感受「愛的城市」。

文化局長謝仕淵說，為讓民眾瞭解台南化禮俗的多重面貌，今年度採集各種習俗典故，規畫「七夕發聲所」聆聽月老的特色與職掌、還有較鮮為人知的玄天上帝的護法神「桃花女」的故事、及新世代的浪漫約會行程、不同時代關於愛的金曲，從傳統文化注入現代情感，深刻緊扣當地廟宇與民眾生活的緊密連結，讓民眾在聆聽故事同時，能身臨其境，深刻瞭解台南文化的多樣性與價值，感受到城市的情感脈動。

2023台南七夕嘉年華《愛力啦啦隊：整座城市為你加油！》今天登場，黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援。記者鄭惠仁／攝影
2023台南七夕嘉年華《愛力啦啦隊：整座城市為你加油！》今天登場，黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援。記者鄭惠仁／攝影

台南 七夕 月老

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