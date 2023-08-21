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北捷芝山站樹木被剃光頭 環團轟「開倒車」：落葉理由太瞎了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北捷運過度修剪樹木，導致路樹幾乎沒有樹葉與遮蔭功能，炎炎夏日行人走在路上超痛苦。記者鍾維軒／攝影
台北捷運過度修剪樹木，導致路樹幾乎沒有樹葉與遮蔭功能，炎炎夏日行人走在路上超痛苦。記者鍾維軒／攝影

有民眾投訴，台北捷運芝山站周遭路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，都只剩樹幹「是瘋了嗎？」長期推動樹木保護的台灣樹人會秘書長潘翰疆也批評，以落葉為理由把樹剃光頭，真的太瞎了，因落葉本來就是樹木的自然狀態，當初種樹的時候，就應該要考量到落葉的問題。

潘翰疆說，他們最近在新北市青潭國小護樹，當時說明會時，也有一位老師激動發言要求移植的其中一個理由，就是麵包樹落葉會滑造成滑倒，還有掃落葉很辛苦。同樣這次北捷過度修樹也是用落葉理由，護樹團體真的無法接受，因落葉本來就是樹木的自然狀態，當初種樹的時候，就應該要考量到，本就該加強清掃落葉，用落葉理由過度修剪，真的是太瞎了。

潘翰疆說，他也認同路樹修剪一定要依照修剪規範，每一季只能修25%，尤其種樹要有樹蔭，本應就要定期掃除。

潘翰疆提到，現在大家都在講節能減碳、淨零碳排很重要，但光這樣小小的修樹動作，為何都沒有依照規定？政府政策根本本末導致，尤其樹木對於減輕熱島效應很有幫助，過去就有研究，比較遮蔭的公園溫度可以減少約兩度，現在政府喊淨零碳排，就應該先不亂修樹、移植樹木，甚至應該多種樹，尤其已經種的樹保護都來不及，怎麼可以放任過度修剪。

台北捷運過度修剪樹木，導致路樹幾乎沒有樹葉與遮蔭功能，炎炎夏日行人走在路上超痛苦。記者鍾維軒／攝影
台北捷運過度修剪樹木，導致路樹幾乎沒有樹葉與遮蔭功能，炎炎夏日行人走在路上超痛苦。記者鍾維軒／攝影

護樹 路樹 北捷

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