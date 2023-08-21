北捷芝山站樹木被剃光頭 環團轟「開倒車」：落葉理由太瞎了

有民眾投訴，台北捷運芝山站周遭路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，都只剩樹幹「是瘋了嗎？」長期推動樹木保護的台灣樹人會秘書長潘翰疆也批評，以落葉為理由把樹剃光頭，真的太瞎了，因落葉本來就是樹木的自然狀態，當初種樹的時候，就應該要考量到落葉的問題。

潘翰疆說，他們最近在新北市青潭國小護樹，當時說明會時，也有一位老師激動發言要求移植的其中一個理由，就是麵包樹落葉會滑造成滑倒，還有掃落葉很辛苦。同樣這次北捷過度修樹也是用落葉理由，護樹團體真的無法接受，因落葉本來就是樹木的自然狀態，當初種樹的時候，就應該要考量到，本就該加強清掃落葉，用落葉理由過度修剪，真的是太瞎了。

潘翰疆說，他也認同路樹修剪一定要依照修剪規範，每一季只能修25%，尤其種樹要有樹蔭，本應就要定期掃除。