不須紙本記錄防疫「LINE就能上傳」 新北教禽場省心撇步

夏季禽流感疫情趨緩，新北動保處持續對全市養禽場補強防疫措施，已完成近160場次禽場訪視。此外，農業部防檢署推行全國家禽衛生管理操作系統，動保處透過訪視到畜牧場向業者教學，只要透過LINE就能將每日場內防疫資訊上傳雲端，防疫單位也能線上同步掌握即時資訊。

防檢署日前研發全國家禽衛生管理系統，農民可透過自身LINE帳號，將每日場內防疫資訊上傳雲端，方便農民、獸醫師及防疫單位系統化管理，包括每一戶禽場雞隻預防注射、產蛋狀況、健檢結果，甚至死亡率以及棟舍清潔消毒頻率等。新北動保處獸醫師也到轄區內養禽場帶領業者教學使用，確保各場主皆能操作上手。