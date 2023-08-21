北市5月起現5處路面塌陷 蔣萬安下令總體檢

台北市昨天出現5月來第5處路面塌陷，市府指出，這類坑洞案平均每年會有65件，但市長蔣萬安已下令新工處、衛工處及水利處跨單位總體檢，務必面對問題、解決問題。

台北市信義區崇德街因為一旁建案工程，在5月發生道路大面積坍塌；大同區南京西路受底下污水管破損影響，在7月出現天坑，花費逾10天才修補完成；南港區南港路3段則在8月18日出現長、寬、高各約2公尺的坑洞；昨天又在萬華區昆明街1處新建工地旁出現長達3公尺的路面塌陷。

台北市政府發言人殷瑋今天透過媒體群組表示，根據新工處統計，這類坑洞案平均一年會發生65件，應在平時就重視且長期巡檢才能防堵，而蔣萬安抱持「面對問題、解決問題」的態度，已下令相關局處進行總體檢。

殷瑋說，台北市許多側溝都有20、30年的歷史了，可能出現裂縫，若遇到短時間強降雨，就會造成土石沖刷或涵管脫漏，導致路面塌陷。

因此，蔣萬安要求新工處、衛工處及水利處，一旦發現地下土層出現坑洞就要盡快處理，並避免箱涵或管涵老舊損壞造，跨單位做最好的處理。

殷瑋說明，總體檢內容包含新工處統計道路巡查歷史資料，找出重複發生不明原因坑洞路面，做重點處理，並針對地下水位較高及路面坍陷風險較高地點使用透地雷達掃描，優先改善；水利處、衛工處則要持續進行排水箱涵及管涵的巡查維護。