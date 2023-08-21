「我們都會變老」侯友宜喊話中央 把失智者納入長照

失智症人口成長快速，新北市現約有4.7萬失智人口，衛生局在平溪、板橋區推動失智友善示範社區。新北市長侯友宜說，新北已提前達標失智友善777，但他喊話中央應讓失智重症者進到長照體系、照顧者有更多元支持，讓失智長者有更好的照顧，「有一天自己也會這樣，今天幫助到別人，未來也能幫助到自己。」

全球每3秒新增1位失智症患者，我國推估國內失智人口逾31萬，其中新北市失智人口4.7萬占最多。侯友宜說，2020年才說失智友善555達標，原預計2025達成失智友善777，意即7成以上照顧者獲得支持、7成以上患者被診斷、7％以上民眾對失智症有正確認識，沒想到2023就達成。

侯友宜說，「我們都會變老」，但失智的過程需要照顧者從旁關注才會發現，需仰賴里長、民間團體、企業的協助，讓超商、圖書館甚至獅子會都變成友善關懷據點。侯提及，政府應該投下更多的資源給失智者，並呼籲中央將失智者納進長照體系，尤其是重症者，同時給予照顧者多元支持，「有一天自己也會這樣，今天幫助到別人，未來也能幫助到自己。」

衛生局去年選定人口最多的板橋區推動失智友善社區，局長陳潤秋說，由華東、中山里來做這件事，除舉辦專家會議、工作坊，凝聚社區共識、提升民眾對失智症的認識。而板橋與平溪不老長智村最大的差別，是需要突破人際互不相識的情況「旁邊住得是誰，都不知道」，因此透過里長志工、遠東商銀、4大超商等訓練，讓患者在社區安心生活。

板橋中山里長林爽說，里內有些失智長者一出門就會忘記回家的路，包括亂按別人家門鈴、以為攀爬水管就能到家等，現在里內民眾、志工經過訓練後，有時看到認識的失智長輩會協助他們返家，遇到不認識的長者會聯絡警局、衛生局等尋求協助，同時也跟亞東醫院密切合作，讓失智長者到醫院追蹤關懷。