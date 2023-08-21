台中市青農輔導開訓 最年輕柯柔瑄18歲是農二代

台中市青年農民輔導計畫-青年從農培訓輔導今天開訓，多位青農是農二代，想學習新知協助家中農產事業，27歲蔡乃霖的父母養蜂，他想學習農藥知識，避免農藥對蜂的傷害；18歲柯柔瑄父母種農作物，她想學習新知和節省成本的方法。

台中市政府農業局為鼓勵及擴大青年農民返鄉從農，加入農業生產行列，透過階段性講習課程、農場見習等措施，輔導青年農民以共同經營及企業化發展為目標永續經營，希望帶動更多青年投入台中市農業工作。

台中市農業局長張敬昌今天在開訓典禮中表示，台中市目前有登記的青農約1000多人，台中市府每年編列2000多萬元預算補助青農，包括經營農場最高可補助20萬元，他勉勵青農們在農業上創造新事業，以興趣、熱情和科技頭腦，以永續經營的概念經營農業。

張敬昌表示，台中市青年農民輔導計畫，以青年農民基本資料庫建立、青年從農培訓及輔導、青農增能輔導及青農創業輔導等4大策略推動。為讓學員接軌新農業觀念，今年持續加入智慧農業課程，推動農業科技化生產，並增加小農創新行銷及農產品陳列實作，讓剛起步的青農懂得如何把優質農產品銷售出去。

今年青年從農培訓輔導學員，由台中市各區農會辦理登記在案青農資格初審，再由台中市農會辦理複審作業，共選出18位優秀在地青年農民，第一階段培訓期程今天起至9月12日止，共80小時農業基礎課程，11中旬完成第二階段160小時農場實務見習培訓，完成2階段培訓後，給予參訓學員6萬元培訓津貼。

為能持續輔導歷年農業培訓人才，另以農場經營補助計畫、農場診斷等輔導，以強化青農於農業工作之續航力。

台中市農會總幹事林育葦表示，在增能輔導計畫方面，將針對各區青農需求辦理區外觀摩、農業創新菁英選拔賽、青農展售活動等，透過全方位輔導吸引青農返鄉務農，創造台中農業活動與新契機。

參加培訓的青農蔡乃霖表示，他畢業前曾是麵包師傅，家中養蜂多年，有接下食農教育，姊姊也是青農，他想在青農培訓課程中，多學習龍眼和荔枝作物栽植問題，也學習農藥新知，避免蜜蜂受到農藥傷害。