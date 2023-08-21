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汐止貨櫃聯絡道橋梁修繕 今起夜間封閉 車輛須改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北東北角一帶鄰近基隆港，是物流業重鎮，常有貨櫃往來，其中連結汐止及高速公路的貨櫃聯絡道近期將修繕，新北養工處規畫兩階段工程，聯絡道東向車道及禮門街雙向車道從21日起將因施工封閉，民眾須改道。

養工處指出，汐止貨櫃聯絡道為大型車輛往來高速公路及汐止市區交通要道，為確保橋梁結構安全，將例行修繕及防蝕塗裝維護工程，以提升用路人行車安全。工程自8月21日至8月27日、8月28日至9月3日，每天夜間10時至翌日上午6時。

第一階段施工期間改道路線將採一般車輛與15噸以上大貨車分流，自8月21日至27日，夜間封閉貨櫃聯絡道東向（往大同路），欲前往國道1、3號的一般車輛，要改走禮門街及大同路二段。

15噸以上大貨車從國道1號北上方向來，要提前在汐止匝道（10汐止）或新台五路匝道（12新台五路）下，銜接新台五路進入汐止市區；從國道1號南下方向來的15噸以上大貨車，須提前於五堵匝道下，銜接大同路三段進入汐止市區。

第二階段從8月28日至9月3日，夜間封閉禮門街雙向車道，屆時無論車種，要改由汐止貨櫃聯絡道通行。養工處提醒，第一階段施工期間的改道，15噸以上大貨車改道路線與一般車輛不同，用路人務必配合義交人員引導通行，並注意路口改道告示牌面。

汐止 車道 國道

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