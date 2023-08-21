藍綠達共識 新北囤房稅拚議會通過

新北市議會臨時會今登場，「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案成重點，國民黨團書記長廖先翔喊話要綠營別再透過變更議程杯葛議事，民進黨團總召鄭宇恩還擊說，反對囤房稅的是藍營議員，藍綠都說期待囤房稅盡快通過。時代力量秘書長李兆立酸，爛戲從2018年演到現在，沒有理由再拖。

新北市議會21日起開10天臨時會，前5天聽取審計部總決算審核報告，28至30日法案審查，囤房稅成攻防焦點。

新北是六都唯一還無囤房稅的直轄市，市府去年推「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正案，針對非自用住宅1戶課1.5％囤房稅，2戶課2.4％，3戶以上課3.6％。

廖先翔說，臨會最後3天審查囤房稅，國民黨團將全力讓市府版本法案通過，讓囤房稅早日上路，實現居住正義。鄭宇恩強調，民進黨向來支持囤房稅，希望此一會期盡速通過，早日實施。

中央日前擬定「囤房稅2.0」，稅率從1.5%至3.6%，上調至2%至4.8%，稅率較地方自治條例高。新北市財政局長陳榮貴說，中央法令還沒通過，眼前會先全力推動新北自治條例，待中央法案通過後再修正。

陳榮貴強調，囤房稅仍以公告地價和公告現值作為課稅標準，這些價值僅約市價20％，難反映真實，他主張，應由中央統一訂定全國一致囤房稅率，把非自用稅率拉高，自用房屋負擔稅率降低，才能根本解決問題。

地方人士直言，過去囤房稅法案卡住，是背後政商利益在運作，隨著房價高漲，居住正義成民意主流，為了選票，藍綠都不敢再阻擋法案通過。此次臨時會僅有3天安排審查法案，新北囤房稅已進入二讀審議階段，藍綠若有心應該能通過，若有一方喊假的，就可能存有變數。

李兆立批，藍綠已多次打假球，「真的不要再演了」，新北市長侯友宜正代表藍軍參選總統，民進黨總統參選人賴清德身兼黨主席，「應不至於管不住自家議會黨團」，此次是不是玩真的，很快見真章。