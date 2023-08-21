北市3個月5天坑 肇因引爆舌戰

北市連3天出現「天坑」，這已是3個月來第5次道路塌陷。議員顏若芳批「天龍國變成了天坑國」，副市長李四川認為，這與極端氣候溫室效應有關，市政建設工程無法克服瞬間災害，只有靠基礎建設發揮最大功能減災，還說「口水無法治水」。綠營議員質疑天坑和極端氣候何干？李的說法是「甩鍋、卸責」，李則在臉書回應，是以正面態度面對、解決問題。

昨傍晚萬華昆明街320巷一處工地又現天坑，約長3公尺、寬2公尺、深1.5公尺，這是北市5月19日以來第5個「天坑」。工務局表示，疑基地外舊有水溝加上地基較鬆軟，遇大雨沖刷導致土石流失下陷，幸而無人受傷。淘空點在基地內，未破壞公共設施管線，建商晚間7時灌漿處理完，今天會以透地雷達探測，協助補強。

南港路天坑前天才修復，當晚民生東路二段159巷口又出現新天坑，疑因路旁側溝破損淘空道路惹禍。新工處先回填路面，後續由水利處修復溝體。水利處下工科長邱佑銘說，施工期間禁止通行，預計2天搶修完成，每日傍晚收工可回復通行。

工務局說，5月19日信義區崇德街因建案工地開挖地下基礎，連續壁滲水湧入基地帶走道路沙土出現坑洞；7月10日大同區南京西路坑洞因地層軟弱，汙水管接頭鬆脫錯位，土沙沿管線破損處流失；8月18日南港區南港路坑洞，研判與重車來往頻繁有間接關係。

李四川昨在臉書表示，夏威夷大火、大陸及歐洲水災，以及南投豪大雨、高雄積淹水，北市道路產生坑洞塌陷，都與極端氣候溫室效應有關。他感嘆災害發生後，政治人物為選舉難免有口水，但口水無法治水，無法應付極端氣候帶來的災害，應捫心自問現在或以前在位時，對基礎建設用了多少心？

民進黨北市議員陳怡君則說，她肯定、佩服李四川對市政的專業及敬業，但把原因導向極端氣候，令人失望，市府應全面巡檢，勿讓北市成「行人地獄」。議員林延鳳表示，道路塌陷是疏於督管工程品質的「人禍」，發生時無致災性強降雨，怎會與「極端氣候溫室效應」有關？反倒是市府平日是否巡查、檢修量能不足，或工程品質不彰，才值得探究。

北市工務局表示，北市府已擬定防範措施，新工處將加強定期道路巡查，將再使用透地雷達確認道路有無孔洞，若有土壤流失，透過預判可先強化道路；衛工處則啟動攝影機巡視各大型管道；水利處也將針對管路、箱涵等進行巡視機制，多管齊下避免類似坑洞再發生。