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文資若起火 救災有眉角

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

迪化街一處8層樓住宅大樓前天發生火災，迪化商圈部分店屋為文化資產，案發後傳「百年古蹟遭祝融」，所幸古蹟未受波及。北市消防局指出，文化資產若不幸失火，搶救與維護陷兩難，會採水霧、水幕等方式出水灌救而非強力水柱，避免造成其二次傷害。

文化局也表示，修復文化資產需保持其原有樣貌，然而各建築情況不同，針對強化防範如漏水、消防安全等面向，所有權人需依「文資法」提出管理維護計畫送文化局審查。

大同區迪化街商圈主街一、二段的文化資產共50餘處，建築年代從清末到日治時期都有，大部分是磚造結構，屋頂和屋梁可見木頭建材。

若古蹟不幸遭遇祝融，消防局會以不破壞古蹟與歷史建築主體建物、搶救歷史價值物品為主。消防局表示，依「古蹟及歷史建築消防救災處理原則」，會在古蹟、歷史建築外觀起火點適時採高空式水霧灑水，並強調不能以強力水柱直接灌救，避免古蹟二次傷害。

消防局提到，救災時也會與古蹟、歷史建築管理人溝通，及時進火場搶救裡頭具歷史資產物品。

歷史建築 文化資產 古蹟

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