北市再生家具特賣 逾70年衣櫥找到家

台北市環保局昨天舉辦疫情後首場再生家具特賣會，現場有150輛腳踏車、120張餐椅、電視櫃20組等超過1500件再生家具，吸引民眾搶標。

其中一件民國50年代的「檜木巧繪衣櫥」，原本是一名市民的妻子嫁妝，他隨子女移居國外，不捨老夫妻打拚生活回憶的衣櫥被當作垃圾，特別請環保局協助找尋有緣人，最後以4.1萬元成交。得標的黃小姐說，近期巧逢親友購屋搬家，所以特別來挖寶，看中這款具保存價值且簡約家具，作為新居賀禮。

另外，一款民國30年代的「烏心石雕花衣櫥」，衣櫃主人原本是來台居住的日本女裁縫師，因年紀大欲回故鄉，也將家具送到再生家具展示場。因衣櫥主體由烏心石、杉木打造，雕工精細，底價2萬元起標，最後以3.2萬元標售，得標的楊先生平時就有在收購珍貴古早木家具，他說，該家具與他有緣且保存完好，未來也會傳承給子孫。

台北市環保局表示，這次拍賣會，限量學生早鳥優惠專區有書桌、腳踏車、衣櫥等，以定價出售、無需競價，活動還沒開始就有家長迫不及待與孩子前來卡位領號碼牌。

內湖再生家具展示場2003年設立以來，每件家具約市價3折，迄今已出售近22萬件、所得金額高達1億7千多萬元。