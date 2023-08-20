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新北林口仲夏夜兒童親子劇場「武松打虎」 人氣爆棚

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供
紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供

新北林口仲夏夜兒童親子劇場今晚在林口社區運動公園綜合運動場登場，紙風車劇團在林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，笑聲此起彼落，副市長陳純敬到場與近3000名市民同樂，共度仲夏夜的藝術盛宴。

今年新北市兒童藝術節活動下鄉到林口表演，陳純敬說，照顧年輕人是市長侯友宜團隊的施政重點，林口區是新北人口增加最快的行政區，市府會持續注入更多資源，近期重要建設包括能增加就業機會的媒體園區、讓家長安心工作的托兒、就學教育環境及多座親子特色公園等。

新北市議員蔡淑君議員爭取在林口加演一場兒童藝術節開幕場，蔡淑君說，林口年輕父母、幼兒多，希望能提升市民參與藝文活動的觸及率，為親子增添更多回憶。

林口區長廖武輝指出，林口區居民平均年齡36歲，感謝民代促使市府兒童藝術節活動能在林口加碼演出，不只造福林口居民，鄰近的泰山、五股、八里，及桃園龜山、蘆竹一帶也可以攜家帶眷來林口欣賞紙風車劇團精采演出，也厚實城市的文化軟實力。

林口區公所說，精采的兒童戲劇在林口還有2場，8月26、27日分別在林口竹林山觀音寺及林口社區運動公園接力登場，意猶未盡的市民可把握機會抓住暑期尾巴，家長也能透過藝文饗宴為兒童開學收心。

紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供
紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供
紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供
紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供
紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供
紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供
紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供
紙風車劇團今晚在新北林口演出「武松打虎」，萌虎唱跳帶動氣氛，台上台下融合成一片。圖／新北市林口區公所提供

林口 親子

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