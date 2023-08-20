雙北豪雨釀淹水…二重疏洪道積積水已退 新北：開放汽機車通行

新北市今天下午降下大雷雨，造成部分地區道路積淹水，二重疏洪道疏洪十路以北積淹水路段進行只出不進管制，後來積水已消退，傍晚6時開放汽機車通行。

新北市下午降起大雷雨，新北市長侯友宜坐鎮應變中心指揮，所幸僅有部分道路積淹水，雨勢暫緩時積淹水逐漸消退。

市府表示，因豪雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，市府進行疏洪十路以北區域路段（及越堤道）只出不進管制，請民眾提早配合改道。後因積水已退，下午6時全線開放汽機車通行。

但大雨驟下時，江子翠水門堤外因淹水導致1部自小客車車身遭淹沒。警消派出橡皮艇前往救援，經查看車內無人，在確認無人受困後撤離。

水利局長宋德仁表示，泡水車的車主逃離後質疑抽水站排水時為何沒有事先發布警報，因此，車主擬提申訴要求賠償損失。

宋德仁表示，抽水站排水的渠道周圍有設立警告標誌，排水時也會有蜂鳴器會發出警示聲，並設有警示閃燈。經調閱監視畫面，在相關警示設施運作，以及排水已由渠道溢流到道路上且有一定深度時，看到車主仍決定直衝，但衝到一半就拋錨了，因此，水利局自認沒有疏失，但仍將受理申訴並依程序辦理。