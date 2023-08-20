快訊

瓊斯盃／阿提諾狂攻30分 中華藍大勝南韓摘亞軍

南市1選區立委選情升溫 前綠營大老喊「看不下民進黨」證實將投入選戰

大稻埕夏日節壓軸煙火秀登場 北市113年擬續辦

中央社／ 台北20日電
台北大稻埕情人節今年擴大為夏日節舉辦，每週施放共8場煙火，壓軸的480秒高空煙火秀今天登場。對於明年是否會以同樣模式舉辦，台北市觀傳局長陳淑慧表示，「這是方向」。圖／讀者提供
台北大稻埕情人節今年擴大為夏日節舉辦，每週施放共8場煙火，壓軸的480秒高空煙火秀今天登場。對於明年是否會以同樣模式舉辦，台北市觀傳局長陳淑慧表示，「這是方向」。圖／讀者提供

台北大稻埕情人節今年擴大為夏日節舉辦，每週施放共8場煙火，壓軸的480秒高空煙火秀今天登場。對於明年是否會以同樣模式舉辦，台北市觀傳局長陳淑慧表示，「這是方向」。

台北大稻埕夏日節從7月5日起週週施放煙火，今天除有長達480秒高空煙火秀壓軸登場外，觀傳局還找來蕭煌奇、陳忻玥、旺福等歌手團體演出。

對於明年是否會續辦夏日節，陳淑慧晚間接受媒體聯訪表示，帶狀活動對工作人員是個挑戰，但這次在過程中看到許多遊客歡樂的臉，儘管很累，仍能感受到觀光工作的魅力。

她說，帶狀及延續性的活動仍是接下來方向，讓遊客看到台北市政府各局處分工合作、接力接棒。

陳淑慧提及，台北市受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光活動嚴重受創，且台北市原本並不是熱門旅遊目的地，經由這次長達51天的夏日節，成功帶動經濟，並吸引觀光客來台北旅遊。

陳淑慧指出，此次活動達成3項目的，包含第1場3分鐘的煙火就吸引5萬人次共襄盛舉，還讓遊客體會到台北市景點與景點間的可及性及關連性，像是台北地下街、寧夏夜市、迪化商圈甚至西門町，都能彼此串聯。

她說，藉此也讓遊客感受「原來台北夏天也這麼好玩」，不只交通方便，活動又很多。最後是成功將大稻埕夕陽之美與藍色公路推展到市民外的遊客，讓大稻埕進入許多人的旅行清單中。

台北大稻埕夏日節從7月5日起週週施放煙火，今天除有長達480秒高空煙火秀壓軸登場外，觀傳局還找來蕭煌奇、陳忻玥、旺福等歌手團體演出。圖／讀者提供
台北大稻埕夏日節從7月5日起週週施放煙火，今天除有長達480秒高空煙火秀壓軸登場外，觀傳局還找來蕭煌奇、陳忻玥、旺福等歌手團體演出。圖／讀者提供

北市 大稻埕 觀傳局

延伸閱讀

錯過等明年！大稻埕夏日節終場 480秒煙火、蕭煌奇壓軸

長達900秒、範圍400米！ 2023「淡水漁人碼頭煙火秀」主題曝光 8/27、9/3暑假尾聲登場

大稻埕夏日節放煙火致塞車民怨 寧夏商機倍增 盼明年持續帶狀活動

大稻埕夏日節首場煙火秀落幕 民怨塞車又塞人

相關新聞

急調水泥車搶修...北市3個月內驚現第5個「天坑」 市府緊急回應了

繼前天南港區、昨日中山區，北市今傍晚萬華區某處工地再現路面坑洞，這也是北市短短3個月出現的第5個「天坑」...

北市萬華工地驚現「1.5米深天坑」 2小時內回填後續待釐清

台北市萬華區昆明街320巷今天下午4點42分出現天坑，警、消獲報，現場是新建工地地層塌陷，下陷坑洞長3公尺、寬2公尺、深...

影／時雨量122.5毫米！北北基豪雨特報「這區」第一名 老街、北大路像河

中央氣象局今天針對基隆、新北、台北發布豪雨特報，下午測得時雨量以新北市三峽區最多，高達122.5毫米，驟降豪雨使市區排水...

影／大稻埕夏日節圓滿落幕 480秒煙火秀10萬人搶看擠爆現場

長達51天的「2023大稻埕夏日節」，今晚來到最高潮，表演活動除了有藝人蕭煌奇和旺福當壓軸外，20時35分施放480秒煙...

北市第5處天坑在萬華建案旁 市府：明以透地雷達探測地質

豪大雨狂炸北市，萬華區昆明街320巷一處建築工地旁今下午4點42分發生小面積道路坍陷。建管處表示，收到訊息立刻派員現場了...

大稻埕夏日節壓軸煙火秀登場 北市113年擬續辦

台北大稻埕情人節今年擴大為夏日節舉辦，每週施放共8場煙火，壓軸的480秒高空煙火秀今天登場。對於明年是否會以同樣模式舉辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦