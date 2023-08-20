大稻埕夏日節壓軸煙火秀登場 北市113年擬續辦

台北大稻埕情人節今年擴大為夏日節舉辦，每週施放共8場煙火，壓軸的480秒高空煙火秀今天登場。對於明年是否會以同樣模式舉辦，台北市觀傳局長陳淑慧表示，「這是方向」。

台北大稻埕夏日節從7月5日起週週施放煙火，今天除有長達480秒高空煙火秀壓軸登場外，觀傳局還找來蕭煌奇、陳忻玥、旺福等歌手團體演出。

對於明年是否會續辦夏日節，陳淑慧晚間接受媒體聯訪表示，帶狀活動對工作人員是個挑戰，但這次在過程中看到許多遊客歡樂的臉，儘管很累，仍能感受到觀光工作的魅力。

她說，帶狀及延續性的活動仍是接下來方向，讓遊客看到台北市政府各局處分工合作、接力接棒。

陳淑慧提及，台北市受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光活動嚴重受創，且台北市原本並不是熱門旅遊目的地，經由這次長達51天的夏日節，成功帶動經濟，並吸引觀光客來台北旅遊。

陳淑慧指出，此次活動達成3項目的，包含第1場3分鐘的煙火就吸引5萬人次共襄盛舉，還讓遊客體會到台北市景點與景點間的可及性及關連性，像是台北地下街、寧夏夜市、迪化商圈甚至西門町，都能彼此串聯。

她說，藉此也讓遊客感受「原來台北夏天也這麼好玩」，不只交通方便，活動又很多。最後是成功將大稻埕夕陽之美與藍色公路推展到市民外的遊客，讓大稻埕進入許多人的旅行清單中。