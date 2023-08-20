腰傷剛復原沒「秀一段」 UBA舞王蔣萬安穿嘻哈裝看街舞

「2023捷運盃街舞大賽」，從8月19、20日及26、27日登場，共吸引173組參賽者報名，台北市長蔣萬安今天穿上嘻哈裝到場為選手打氣，不過可能腰傷才剛復原，過去在UBA總決賽忘情熱舞的蔣，今天比較低調，沒有展現舞蹈天份，而是坐在台下看表演；他也鼓勵所有選手只要相信自己、願意付出都會有收穫。

蔣萬安表示，捷運盃今年第一次辦在北投機廠，且適逢國際嘻哈文化50周年，嘻哈文化一開始來自工作生活上壓力，但並未澆熄年輕人的熱情及創意，從音樂、視覺藝術逐漸擴散大全世界，這次更邀情到國際評審、日韓舞者相互交流，希望所有選手在比賽中盡情發揮，證明自己是最強的。

活動今天也邀請特別來賓，目前正在爭取2024巴黎奧運門票的霹靂舞國手程聿寧，她在現場也大秀一段精彩舞蹈，蔣萬安也送上嘻哈項鍊，他表示，去年有個場合兩人見過面，那時程告訴他「就是因為相較於容易得到的事情，我們付出很多時間、心力、汗水，我們更珍惜得來不易的機會。」讓他印象深刻，更對她一路走來故事深受感動。