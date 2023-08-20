太極門台中道館31年慶 藍綠民代為全球詭譎局勢祈福
太極門台中道館今舉辦31周年館慶，多為藍綠民代到場，為詭譎多變的國際局勢祈福，願全球避免天災人禍。
91歲的太極門弟子陳邱菊蘭說，她拜師練功超過30年，與太極門台中道館一起成長，2001年參加全民奧林匹克新社災區復建路跑活動，她勇奪高齡組第一名；參加國慶展演在總統府前跳舞；參加太極門親善文化訪問團「西雅圖海洋節火炬大遊行」等等，很慶幸有機會看到不同的人生風景。
太極門台中道館今設幸福鑼、功夫茶、祈福牆、抓住成功的瞬間、為自己健康射門及良心雙槍俠等遊戲，讓衆人體驗健康與趣味。
太極門蔡姓弟子說，太極門台中道館散播愛、和平與良心的地方，他邀請大家到台中道館充電。
立委張廖萬堅說，每次參加太極門的活動都可以接收到滿滿的正能量，對現今多變的局勢，唯有打開心胸，才能開闊眼界，世界才會更寬廣。
立委莊競程祈願國泰民安，並為世界點一盞明燈，讓全球都能和平發展，萬物共榮永續。議員何文海、賴順仁、前議員冉齡軒到場祝福。
掌門人洪道子指出，現今國際局勢詭譎多變，全球各地天災人禍頻傳，地球上的每個人都無法置身事外，找回純淨本心，以良心祝禱、以真心行善。
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