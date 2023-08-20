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影／午後暴雨狂襲！板橋府中多處積淹水 騎士涉險通行濺起大水花
新北今下午突然多區暴雨，其中板橋府中商圈多處積淹水，汽機車行經濺起大量水花，不少排水孔也出現淹水情況，甚至成為小溪流，不少民眾都憂心將造成通行安全問題，盼盡快雨停。
新北今午後突然下暴雨，據水利署數據顯示，雙北有13區列為淹水警戒，包括新北市三峽區、三重區、土城區、新莊區、板橋區、樹林區、泰山區等7區、台北市中正士林萬華等3區皆為一級警戒，已開始出現積水。
其中核心區域的板橋區下午積淹水情況嚴重，但圖如其來的大雨，騎士也只能涉險通過，否則怕回不了家，經過時濺起頗大水花，一旁水溝蓋完全阻塞，導致多處水灘，民眾無論車行或步行都困難重重。
行經板橋府中商圈的李小姐表示，沒想到暴雨突如其來，鞋子瞬間濕透，也沒別得辦法，生活百貨店湧進大量人潮購買雨傘及拖鞋。便利商店也擠滿躲雨人潮。
記者至現場了解情況，府中一帶積淹水情況甚至成為小溪流，機車行經險象環生，汽車行經也是很危險，擔心開太快會有打滑風險，無不小心翼翼放慢車速。
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