快訊

王國材認了做得不好鞠躬致歉 還路於民遊行致詞遭斥「下台」

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／午後暴雨狂襲！板橋府中多處積淹水 騎士涉險通行濺起大水花

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北今下午突然多區暴雨，其中板橋府中商圈多處積淹水，汽機車行經濺起大量水花。記者李成蔭／攝影
新北今下午突然多區暴雨，其中板橋府中商圈多處積淹水，汽機車行經濺起大量水花。記者李成蔭／攝影

新北今下午突然多區暴雨，其中板橋府中商圈多處積淹水，汽機車行經濺起大量水花，不少排水孔也出現淹水情況，甚至成為小溪流，不少民眾都憂心將造成通行安全問題，盼盡快雨停。

新北今午後突然下暴雨，據水利署數據顯示，雙北有13區列為淹水警戒，包括新北市三峽區、三重區、土城區、新莊區、板橋區、樹林區、泰山區等7區、台北市中正士林萬華等3區皆為一級警戒，已開始出現積水。

其中核心區域的板橋區下午積淹水情況嚴重，但圖如其來的大雨，騎士也只能涉險通過，否則怕回不了家，經過時濺起頗大水花，一旁水溝蓋完全阻塞，導致多處水灘，民眾無論車行或步行都困難重重。

行經板橋府中商圈的李小姐表示，沒想到暴雨突如其來，鞋子瞬間濕透，也沒別得辦法，生活百貨店湧進大量人潮購買雨傘及拖鞋。便利商店也擠滿躲雨人潮。

記者至現場了解情況，府中一帶積淹水情況甚至成為小溪流，機車行經險象環生，汽車行經也是很危險，擔心開太快會有打滑風險，無不小心翼翼放慢車速。

新北今下午突然多區暴雨，其中板橋府中商圈多處積淹水，不少排水孔也出現淹水情況。記者李成蔭／攝影
新北今下午突然多區暴雨，其中板橋府中商圈多處積淹水，不少排水孔也出現淹水情況。記者李成蔭／攝影

淹水 暴雨 水利署

延伸閱讀

積水成河！板橋道路排水系統不堪負荷 消防車行經宛如陸上行舟

強降雨來襲！新北市7區淹水一級警戒 侯友宜緊急回市府坐鎮

排水不及又淹了！板橋大觀地下道積水「超過半個輪胎」 警封閉交管

午後大雷雨釀災情！板橋堤外道積水 車輛拋錨受困「幾乎滅頂」

相關新聞

淹成水樂園！新北豪雨驟降 三峽、樹林、新莊淹水「馬路像小河」

新北市今天下午驟降豪雨，包括三峽老街、北大特區、新莊市區、二重疏洪道等處，從下午2、3時許陸續有多處傳出積水，尤其三峽老...

影／午後豪雨狂灌北市！士林至善路淹大水 計程車驚險通過

水利署下午3點更新淹水警戒預測，其中北市中正、萬華、士林3區為一級警戒，已開始出現積水，北投則是二級警戒；氣象局針對北市...

積水成河！板橋道路排水系統不堪負荷 消防車行經宛如陸上行舟

中央氣象局發布大雷雨特報，新北市板橋今天中午開始降下大雷雨，多處地區因水勢宣洩不及開始積水，其中僑中二街因雨勢過大，排水...

強降雨來襲！新北市7區淹水一級警戒 侯友宜緊急回市府坐鎮

新北市板橋、新莊、樹林、三峽、新店等區今天下午出現強降雨，新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌...

影／午後對流旺盛…新北7區列淹水一級警戒 樹林山區道路淹30公分高

近期全台午後對流旺盛，氣象局今下午1點針對8縣市發布大雨特報，新北市7區皆為一級淹水警戒，像是三峽、樹林區下午2點左右部...

15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布新北市大雷雨訊息持續至下午4點，水利署下午3時許更新淹水警戒預測，雙北有13區列為淹水警戒，包括新北市三峽、三重、土城、新莊、板橋、樹林、泰山等7區，及台北市中正、士林、萬華等3區皆為一級警戒，陸續出現積水；另新北市五股、蘆洲、台北市北投區列為二級淹水警戒。 新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。其中，新莊區幸福路、中平路及頭前重劃區淹水，水位達一顆輪胎高，台二乙線、淡水老街前也同樣淹水；淡水區下午部分路段也出現淹水，像是連接淡水及北投的台二乙線的機車道，淡水老街前中山路都淹水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦