給想學的弱勢孩子機會 新北補教業者很給力

新北市補教團體108年起推動「希望萌芽助學計畫」，邁入第5年，今年有80家業者釋出816個名額，幫助經濟弱勢孩子能免費學習才藝，或取得補教資源。今年計畫增加彈性，同補習班不限只能選1科，有需求科目能一併申請。新北市補習教育協會副理事長陳家麒說，疫情衝擊下，經濟困窘家庭增多，透過此一愛心計畫，給有上進心、有潛力孩子一個翻轉機會。

新北市國二女生小雯父母離異，小雯與母親相依為命生活，母親獨扛家計負擔沉重，小雯從小對音樂展現熱情與天賦，經學校轉介，她從小四那年起，如願獲得「希望萌芽助學計畫」支持，免費參與鋼琴課程。

陳家麒說，以小雯目前程度，上鋼琴課一小時要費用1千元，獲得免費資源支持，小雯能無後顧之憂發展音樂興趣，也幫家裡省下可觀開支，小雯相當珍惜。

「給肯學、想學孩子一個機會！」陳家麒指出，一個孩子若在新北補習英文、鋼琴2科，每月補習費要1萬元左右，對許多家庭來說，1萬元可能是一個家長三分之一月薪，對經濟拮据家庭來說，更是沉重負擔，為助弱勢孩子一臂之力，一群補教業者各出一點力，提供名額和資源媒合給需要的孩子，對補教業者來說，成本會增加或少賺一點，對孩子而言，卻是成長與翻轉契機。

「期待孩子能知福、惜福再造福！」新北市教育局長張明文說，新北補教業者相當用心，也樂於當孩子的貴人，希望能促成善的循環，孩子未來有能力時，也能回饋社會。

陳家麒表示，個案可提供低收入戶、中低收入戶證明，或經由學校輔導室、社政單位社工轉介，透過初審與媒合，就機會獲得一整年免費補教學習資源，可連續申請。