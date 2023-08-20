快訊

王國材認了做得不好鞠躬致歉 還路於民遊行致詞遭斥「下台」

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

給想學的弱勢孩子機會 新北補教業者很給力

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北學童小雯從國小4年級開始申請「希望萌芽助學計畫」，免費學習鋼琴課程，她目前就讀國二，近年在鋼琴賽事大放異彩。圖／新北市補習教育協會提供
新北學童小雯從國小4年級開始申請「希望萌芽助學計畫」，免費學習鋼琴課程，她目前就讀國二，近年在鋼琴賽事大放異彩。圖／新北市補習教育協會提供

新北市補教團體108年起推動「希望萌芽助學計畫」，邁入第5年，今年有80家業者釋出816個名額，幫助經濟弱勢孩子能免費學習才藝，或取得補教資源。今年計畫增加彈性，同補習班不限只能選1科，有需求科目能一併申請。新北市補習教育協會副理事長陳家麒說，疫情衝擊下，經濟困窘家庭增多，透過此一愛心計畫，給有上進心、有潛力孩子一個翻轉機會。

新北市國二女生小雯父母離異，小雯與母親相依為命生活，母親獨扛家計負擔沉重，小雯從小對音樂展現熱情與天賦，經學校轉介，她從小四那年起，如願獲得「希望萌芽助學計畫」支持，免費參與鋼琴課程。

陳家麒說，以小雯目前程度，上鋼琴課一小時要費用1千元，獲得免費資源支持，小雯能無後顧之憂發展音樂興趣，也幫家裡省下可觀開支，小雯相當珍惜。

「給肯學、想學孩子一個機會！」陳家麒指出，一個孩子若在新北補習英文、鋼琴2科，每月補習費要1萬元左右，對許多家庭來說，1萬元可能是一個家長三分之一月薪，對經濟拮据家庭來說，更是沉重負擔，為助弱勢孩子一臂之力，一群補教業者各出一點力，提供名額和資源媒合給需要的孩子，對補教業者來說，成本會增加或少賺一點，對孩子而言，卻是成長與翻轉契機。

「期待孩子能知福、惜福再造福！」新北市教育局長張明文說，新北補教業者相當用心，也樂於當孩子的貴人，希望能促成善的循環，孩子未來有能力時，也能回饋社會。

陳家麒表示，個案可提供低收入戶、中低收入戶證明，或經由學校輔導室、社政單位社工轉介，透過初審與媒合，就機會獲得一整年免費補教學習資源，可連續申請。

新北市補習教育協會、新北市補習教育事業協會今年合力提出816個名額，申請時間自112年8月1日至9月30日止，有意者可逕向新北市新北市補習教育協會申請，電話（02）29460056。

新北學童小雯從國小4年級開始申請「希望萌芽助學計畫」，免費學習鋼琴課程。圖／新北市補習教育協會提供
新北學童小雯從國小4年級開始申請「希望萌芽助學計畫」，免費學習鋼琴課程。圖／新北市補習教育協會提供

補習 低收入戶 愛心 教育局 社工

延伸閱讀

新北議會臨時會開跑 囤房稅通過成藍綠共識

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

強降雨來襲！新北市7區淹水一級警戒 侯友宜緊急回市府坐鎮

影／午後對流旺盛…新北7區列淹水一級警戒 樹林山區道路淹30公分高

相關新聞

排水不及又淹了！板橋大觀地下道積水「超過半個輪胎」 警封閉交管

中央氣象局今天下午針對北北桃等發布大雷雨即時訊息，新北市板橋區自下午1時許開始降下大雷雨，位於大觀路的大觀地下道因瞬間大...

午後大雷雨釀災情！板橋堤外道積水 車輛拋錨駕駛「受困車內」

中央氣象局今天下午針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨特報，新北市板橋下午1時許開始降下大雷雨，1輛轎車行經板橋區華江橋...

綠嗆蔣萬安成兒皇帝？ 市府驚訝：還用封建思想政治操作

台北市長蔣萬安將出席雙城論壇，議員簡舒培質疑，蔣才宣布出席中方就宣布軍演，「這算哪門子對等？」並指蔣萬安不譴責中共軍演，...

給想學的弱勢孩子機會 新北補教業者很給力

新北市補教團體108年起推動「希望萌芽助學計畫」，邁入第5年，今年有80家業者釋出816個名額，幫助經濟弱勢孩子能免費學...

積水成河！板橋道路排水系統不堪負荷 消防車行經宛如陸上行舟

中央氣象局發布大雷雨特報，新北市板橋今天中午開始降下大雷雨，多處地區因水勢宣洩不及開始積水，其中僑中二街因雨勢過大，排水...

新北議會臨時會開跑 囤房稅通過成藍綠共識

居住正義正夯，藍、綠也難得達共識！新北市議會臨時會今開跑，《新北市房屋稅徵收率自治條例》修正草案將成本次會期重點，國民黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦