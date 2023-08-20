快訊

王國材認了做得不好鞠躬致歉 還路於民遊行致詞遭斥「下台」

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

新北議會臨時會開跑 囤房稅通過成藍綠共識

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會臨時會將在21日開跑，審議通過囤房稅，成為藍綠共識。記者葉德正／攝影
新北市議會臨時會將在21日開跑，審議通過囤房稅，成為藍綠共識。記者葉德正／攝影

居住正義正夯，藍、綠也難得達共識！新北市議會臨時會今開跑，《新北市房屋稅徵收率自治條例》修正草案將成本次會期重點，國民黨團書記長廖先翔表示，只要綠營別再透過變更議程杯葛議事，這次會期囤房稅有希望在充分討論後通過；民進黨團總召鄭宇恩則說，杯葛議事國民黨才是始祖，反對囤房稅者也是國民黨議員，這次會期黨團也將努力讓草案通過，藍綠難得達成共識。

新北市議會21日起舉行連續10天的臨時會，前5天將聽取審計部總決算審核報告，28到30日法案審查，囤房稅將成藍綠攻防重點。

新北是目前六都唯一還沒有囤房稅的直轄市，市府去年推出《新北市房屋稅徵收率自治條例》修正案，針對非自用住宅1戶課1.5％囤房稅，2戶課2.4％，3戶以上課3.6％，但因議會改選，今年再度重送。

廖先翔表示，最後三天審查囤房稅，國民黨團將全力讓市府版本法案通過，讓囤房稅早日上路，早日實現居住正義。

不過廖先翔說，上個定期會民進黨團惡意杯葛議事，導致不少大會流會，沒時間審查囤房稅，他這次呼籲民進黨別再操作議事，盼能好好討論與意見交流，讓自治條例順利通過。

鄭宇恩則說，變更議程始祖是國民黨團，當初他們為讓侯友宜提早總質詢，所作所為歷歷在目，民進黨向來都支持囤放稅，反對囤房稅的幾乎都是國民黨議員，民進黨團同樣希望囤房稅能在這次會期盡速通過，早日先實施，再等中央相關法令通過後修正。

中央日前擬定「囤房稅2.0」，稅率由1.5%至3.6%，上調至2%至4.8%，稅率較地方自治條例還要高。新北市財政局長陳榮貴表示，中央法令還沒通過，目前會先全力推動自治條例通過先行上路，待中央法案通過後再修正。

陳榮貴指出，目前囤房稅仍以公告地價和公告現值作為課稅標準，但這些價值都僅約市價20％，難反映真實，他認為除地方推動囤房稅，應由中央統一訂定全國一致的囤房稅率，把非自用的稅率拉高，自用房屋負擔稅率降低，才能根本解決。

國民黨議員周勝考說，課徵囤房稅是應該的，但這些收來的錢能否用在無殼蝸牛上，政府需要說清楚；民進黨議員卓冠廷說，新北市是六都唯一沒有囤房稅的直轄市，他會配合黨團總召策略，全力推動，讓居住正義早日實現。

國民黨 民進黨 居住正義 廖先翔 侯友宜 卓冠廷

延伸閱讀

朱立倫諷「綠能公主」 賴品妤反擊轟冷飯熱炒口水戰

朱立倫諷賴品妤「綠能公主」 為廖先翔加持「服務卡實在」

鄭文燦視察基捷 賴品妤、廖先翔隔空互嗆失職

賴品妤駁賴勁麟不是大亨「是領月薪的董事長」 廖先翔：由社會評斷

相關新聞

淹成水樂園！新北豪雨驟降 三峽、樹林、新莊淹水「馬路像小河」

新北市今天下午驟降豪雨，包括三峽老街、北大特區、新莊市區、二重疏洪道等處，從下午2、3時許陸續有多處傳出積水，尤其三峽老...

影／午後豪雨狂灌北市！士林至善路淹大水 計程車驚險通過

水利署下午3點更新淹水警戒預測，其中北市中正、萬華、士林3區為一級警戒，已開始出現積水，北投則是二級警戒；氣象局針對北市...

積水成河！板橋道路排水系統不堪負荷 消防車行經宛如陸上行舟

中央氣象局發布大雷雨特報，新北市板橋今天中午開始降下大雷雨，多處地區因水勢宣洩不及開始積水，其中僑中二街因雨勢過大，排水...

強降雨來襲！新北市7區淹水一級警戒 侯友宜緊急回市府坐鎮

新北市板橋、新莊、樹林、三峽、新店等區今天下午出現強降雨，新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌...

影／午後對流旺盛…新北7區列淹水一級警戒 樹林山區道路淹30公分高

近期全台午後對流旺盛，氣象局今下午1點針對8縣市發布大雨特報，新北市7區皆為一級淹水警戒，像是三峽、樹林區下午2點左右部...

15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布新北市大雷雨訊息持續至下午4點，水利署下午3時許更新淹水警戒預測，雙北有13區列為淹水警戒，包括新北市三峽、三重、土城、新莊、板橋、樹林、泰山等7區，及台北市中正、士林、萬華等3區皆為一級警戒，陸續出現積水；另新北市五股、蘆洲、台北市北投區列為二級淹水警戒。 新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。其中，新莊區幸福路、中平路及頭前重劃區淹水，水位達一顆輪胎高，台二乙線、淡水老街前也同樣淹水；淡水區下午部分路段也出現淹水，像是連接淡水及北投的台二乙線的機車道，淡水老街前中山路都淹水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦