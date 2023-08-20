新北議會臨時會開跑 囤房稅通過成藍綠共識

居住正義正夯，藍、綠也難得達共識！新北市議會臨時會今開跑，《新北市房屋稅徵收率自治條例》修正草案將成本次會期重點，國民黨團書記長廖先翔表示，只要綠營別再透過變更議程杯葛議事，這次會期囤房稅有希望在充分討論後通過；民進黨團總召鄭宇恩則說，杯葛議事國民黨才是始祖，反對囤房稅者也是國民黨議員，這次會期黨團也將努力讓草案通過，藍綠難得達成共識。

新北市議會21日起舉行連續10天的臨時會，前5天將聽取審計部總決算審核報告，28到30日法案審查，囤房稅將成藍綠攻防重點。

新北是目前六都唯一還沒有囤房稅的直轄市，市府去年推出《新北市房屋稅徵收率自治條例》修正案，針對非自用住宅1戶課1.5％囤房稅，2戶課2.4％，3戶以上課3.6％，但因議會改選，今年再度重送。

廖先翔表示，最後三天審查囤房稅，國民黨團將全力讓市府版本法案通過，讓囤房稅早日上路，早日實現居住正義。

不過廖先翔說，上個定期會民進黨團惡意杯葛議事，導致不少大會流會，沒時間審查囤房稅，他這次呼籲民進黨別再操作議事，盼能好好討論與意見交流，讓自治條例順利通過。

鄭宇恩則說，變更議程始祖是國民黨團，當初他們為讓侯友宜提早總質詢，所作所為歷歷在目，民進黨向來都支持囤放稅，反對囤房稅的幾乎都是國民黨議員，民進黨團同樣希望囤房稅能在這次會期盡速通過，早日先實施，再等中央相關法令通過後修正。

中央日前擬定「囤房稅2.0」，稅率由1.5%至3.6%，上調至2%至4.8%，稅率較地方自治條例還要高。新北市財政局長陳榮貴表示，中央法令還沒通過，目前會先全力推動自治條例通過先行上路，待中央法案通過後再修正。

陳榮貴指出，目前囤房稅仍以公告地價和公告現值作為課稅標準，但這些價值都僅約市價20％，難反映真實，他認為除地方推動囤房稅，應由中央統一訂定全國一致的囤房稅率，把非自用的稅率拉高，自用房屋負擔稅率降低，才能根本解決。

國民黨議員周勝考說，課徵囤房稅是應該的，但這些收來的錢能否用在無殼蝸牛上，政府需要說清楚；民進黨議員卓冠廷說，新北市是六都唯一沒有囤房稅的直轄市，他會配合黨團總召策略，全力推動，讓居住正義早日實現。