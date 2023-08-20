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錯過等明年！大稻埕夏日節終場 480秒煙火、蕭煌奇壓軸

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
大稻埕夏日節即將結束，今晚施放最後一場煙火秀，還有藝人蕭煌奇和旺福當壓軸演出。圖／北市觀傳局提供
大稻埕夏日節即將結束，今晚施放最後一場煙火秀，還有藝人蕭煌奇和旺福當壓軸演出。圖／北市觀傳局提供

「2023大稻埕夏日節」最後一天！今日將High到最高點，除480秒的高空煙火秀，還有藝人蕭煌奇和旺福當壓軸，台北市長蔣萬安也會出席參與閉幕活動。另外，周遭道路18時起進行管制，包括涼州街、延平北路、長安西路、塔城街、鄭州路、西寧北路、忠孝西路及環河北路等區域，僅開放住戶通行。

北市觀傳局指出，今晚除了壓軸、長達480秒的高空煙火秀，「大稻埕夏日節－全埕熱戀820」演唱會也將熱力登場，由蕭煌奇、李英宏、陳忻玥、旺福等超強卡司接力演出。18時起，於淡4號水門旁延平河濱公園運動場開唱，開場由龔潔恩、柯政宏、發燒女團「緋紅魅影」、直播天后Mavis瑪菲司等，以勁歌熱舞炒熱現場氣氛。

19時演唱會正式展開，由藝人蔡昌憲搭檔台北電臺美聲欣亞共同主持，長達2小時的舞台表演，人氣女團「紫月光」、臺帥歌手李英宏、療癒新聲陳忻玥等實力歌手將輪番登台。20時35分施放480秒精彩高空煙火秀，全場將High到最高點；而演唱會壓軸將由蕭煌奇與旺福擔綱演出。

另外，8月19日12時至21日18時，淡3號至淡5號水門區域管制自行車騎行，請用牽行通過；Y永樂市場、大稻埕公園、聯合醫院中興院區、捷運北門站3號出口、陳天來故居、大同16號廣場及大稻埕碼頭YouBike2.0及河濱公園自行車租借站，自今日17時至23時暫停營運。

河濱公園淡3號至淡5號水門堤外停車場及堤外道路停車格，8月19日12時至20日0時管制淨空，於今早7時進行車輛移置；12時至23時，周邊路段也將進行路邊停車格取消及假日黃線停車管制，包括民生西路、長安西路、塔城街、重慶北路、延平北路、中華路一段等，中興橋、忠孝橋、台北橋、環河快速道路及周邊道路也將同步加強違規停車取締。

今天20時至21時30分會擴大彈性管制，視狀況彈性管制車輛只出不進，僅開放住戶通行。範圍從環河北路以東、民權西路以南、重慶北路以西、忠孝西路以北範圍內區域，同時擴大周邊疏導範圍。

大稻埕 演唱會 煙火秀

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