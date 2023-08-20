暑假傳數起溺水事件 朱惕之率隊稽查慰勞救難人員辛勞

新北市瑞芳區蝙蝠洞公園海域，今年暑假發生數起潛水、浮潛溺斃或無力上岸事件，新北市副市長朱惕之今天率隊到蝙蝠洞等海域稽查水域安全，構築完善戲水環境，為民眾的安全把關。

朱惕之等人今天下午先後前往蝙蝠洞公園、昭明宮海域稽查，強化暑期水域安全，預防遊憩活動發生意外。朱惕之也慰勞駐點的民間救難團體人員，共同持續為民眾安全把關。

新北市消防局表示，政府推動「向海致敬」政策，倡導民眾參與各類海上休閒活動，推動海域活動多元化發展，但因海象多變，不諳水性及當地水文環境的民眾易生憾事。

新北市透過強化場域管理、適度法令公告、引進民力巡邏駐點、結合學校教育宣導、跨機關整合協調及強化業者管理6大策略，經營境內水域遊憩環境。

市府具體作為包括10年前辦理水域安全協調會，跨機關整合場域管理政策，每年暑期辦理安全聯合稽查，糾舉非法業者及危險行為。消防局另與民間救難團體合作，在40處戲水熱點設置警戒站，暑假前完成200所高中以下校園水域安全宣導，並以無人機進行未穿救生衣釣客取締勤務，去年起與中央氣象局合作試辦強降雨災害告警系統，預警強降雨周遭區域民眾。

消防局長李清安表示，暑期戲水遊客大增，溪流看似淺緩，實則暗藏危機，民眾不可去危險水域遊玩，在海域遊憩應遠離離岸流發生區域，玩水時也要考量自身狀況，隨時警覺天氣變化，才能確保平安快樂戲水。