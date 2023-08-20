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雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

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午後雨彈狂炸雙北！北市士林區一級警戒 這路段一度積水20公分

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
氣象局今天下午針對8縣市發布大雨特報，其中台北市士林區1級警戒，中山區、北投區2級警戒。圖／聯合報系資料照片
氣象局今天下午針對8縣市發布大雨特報，其中台北市士林區1級警戒，中山區、北投區2級警戒。圖／聯合報系資料照片

近期全台午後對流旺盛，氣象局今天下午針對8縣市發布大雨特報，其中台北市士林區1級警戒，中山區、北投區2級警戒。截至今天下午4點左右，台北市傳出四起積淹水通報，分別是中山北路五段、福林路交叉口路段一度積水20公分；還有忠孝東路2段、士林中正路、至善路二段等，一度積水10公分高，不久積水也已消退。

根據台北市政府統計，今天下午的大雨，台北市一共接獲有五起災情通報，分別是中正區忠孝東路2段101號(捷運忠孝新生站1號出口前)道路積水10公分，截至下午4點，水已消退。另外士林區中正路交美德街道路積水10公分、士林區中山北路五段福林路道路積水20公分，均已退水。

還有士林區至善路二段268號路面也一度積水10公分，經查警察局CCTV，積水已消退。

至於士林區承德路四段166號則是發生路樹倒塌，壓損交通號誌，影響車輛通行，警察局、交工處、公園路燈管理處處理中。

北市 氣象局 大雨特報

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