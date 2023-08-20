午後雨彈狂炸雙北！北市士林區一級警戒 這路段一度積水20公分

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布新北市大雷雨訊息持續至下午4點，水利署下午3時許更新淹水警戒預測，雙北有13區列為淹水警戒，包括新北市三峽、三重、土城、新莊、板橋、樹林、泰山等7區，及台北市中正、士林、萬華等3區皆為一級警戒，陸續出現積水；另新北市五股、蘆洲、台北市北投區列為二級淹水警戒。 新北市長侯友宜趕赴出席「還路於民」前，坐鎮市府災害應變中心，掌握雨勢狀況及防災作為，侯友宜說，今天下午短延時強降雨預計持續到傍晚5時，市府會做好密切觀察，嚴陣以待。其中，新莊區幸福路、中平路及頭前重劃區淹水，水位達一顆輪胎高，台二乙線、淡水老街前也同樣淹水；淡水區下午部分路段也出現淹水，像是連接淡水及北投的台二乙線的機車道，淡水老街前中山路都淹水。

2023-08-20 16:52