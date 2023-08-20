綠嗆蔣萬安成兒皇帝？ 市府驚訝：還用封建思想政治操作

台北市長蔣萬安將出席雙城論壇，議員簡舒培質疑，蔣才宣布出席中方就宣布軍演，「這算哪門子對等？」並指蔣萬安不譴責中共軍演，「拿蔣家第四代身份給習近平大內宣，徹徹底底就是兒皇帝？」市府發言人殷瑋回嗆，政壇只有少數人整天把「皇帝」掛在嘴邊，很驚訝到現在還會用這種封建思想來進行政治操作，希望議員不會慢慢變成自己討厭的大人。

對於簡舒培指「雙城論壇地位不對等」應「嗆中國共產黨」，殷瑋則表示，雙城論壇行之有年，且有媒體與議員隨團，雙方地位是否對等，都可以接受公開檢驗；雙城論壇每年開放議員報名參加，如果議員有疑慮，一向可以親自到場見證市府是否貫徹「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則。

殷瑋強調，蔣萬安在接受記者關於軍演的提問時，已經明白向各方呼籲，「台灣民眾都不希望看到兵凶戰危，都希望兩岸和平善意，這是我們堅定的立場，也是台灣人民的心聲」，這些發言都有公開紀錄，請議員參考。

至於簡舒培要發言人殷瑋「拿出嗆議員的氣魄去嗆共產黨」，殷瑋表示，他的發言拿出具體的證據，說明從蔡英文總統到民進黨主席賴清德，今年都表示願意跟對岸交流、合作，民進黨執政的陸委會也說「樂見雙城論壇」，這都是有紀錄可查考的公開資料。如果擺出事實，拿出證據都需要有「氣魄」，都叫做「嗆議員」，很難想像什麼叫做民主進步的對話交流。

殷瑋也反問議員在意的「軍演」等大環境之下，民進黨政府或者賴清德主席有沒有要停下兩岸交流的想法呢？還是其實執政黨也認為，應該持續推動對話，促進和平？議員在黨內與賴主席一向路線一致，相信答案是很清楚的。

殷瑋指出，市府已舉出包括歐、亞、美各國政要在近期赴陸推動對話的許多例子，說明對話與實質交流的必要性，相信也是因為這些例證非常明確，議員並沒有特別對此回應。