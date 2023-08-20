北市疫後首場大型再生家具特賣 超過一甲子檜木衣櫥4.1萬元成交

台北市環保局今在內湖再生家具展示場，舉辦今年疫後首場「讓愛再生 永續循環」再生家具特賣會活動，為民眾回收家具賦予新生命，尤其珍藏版的幸福牌腳踏車、歷史超過半世紀的古早衣櫥更是拍賣亮點，吸引不少愛好者搶標收藏；現場也首次邀請社區家電維修師傅，分享維修撇步。

內湖再生家具展示場2003年設立以來，每件家具約為市價3折，迄今出售近22萬件、所得金額1億7千多萬元。環保局於疫情之前，每年搭配開學季或歲末年終，舉辦1至2次的家具大拍賣，今天更是疫後趨緩的首場大型實體特賣會，兩大焦點拍賣品為古早家具，環保局長吳盛忠大讚兩件衣櫥都有讓愛再生的暖心故事。

民國30年代「烏心石雕花衣櫥」的主人是來台居住的日本女裁縫師，因年紀大欲回故鄉而送至再生家具展示場。該衣櫥主體由烏心石、杉木打造，雕工精細，底價2萬元起標，楊先生以3.2萬元得標。他說，平時有在收購珍貴古早木家具，發覺該家具與他有緣且保存完好，未來也會傳承給子孫。

民國50年代「檜木巧繪衣櫥」，源於台北市民的妻子嫁妝，他隨子女移居國外，不捨充滿夫妻倆打拚生活回憶的衣櫥被當作垃圾，而請環保局找尋有緣人。該家具無過多裝飾，精巧手繪增添質感，2.5萬元起標，黃小姐出價4.1萬元成交。她說，近期巧逢親友購屋搬家，特別來挖寶，看中這款具保存價值且簡約家具，作為新居賀禮。