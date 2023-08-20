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北市疫後首場大型再生家具特賣 超過一甲子檜木衣櫥4.1萬元成交

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
環保局長吳盛忠（中）親自拍賣底價2.5萬的民國50年代檜木石衣櫥，得標者黃小姐（右）以4.1萬元成交。圖／台北市環保局提供
環保局長吳盛忠（中）親自拍賣底價2.5萬的民國50年代檜木石衣櫥，得標者黃小姐（右）以4.1萬元成交。圖／台北市環保局提供

北市環保局今在內湖再生家具展示場，舉辦今年疫後首場「讓愛再生 永續循環」再生家具特賣會活動，為民眾回收家具賦予新生命，尤其珍藏版的幸福牌腳踏車、歷史超過半世紀的古早衣櫥更是拍賣亮點，吸引不少愛好者搶標收藏；現場也首次邀請社區家電維修師傅，分享維修撇步。

內湖再生家具展示場2003年設立以來，每件家具約為市價3折，迄今出售近22萬件、所得金額1億7千多萬元。環保局於疫情之前，每年搭配開學季或歲末年終，舉辦1至2次的家具大拍賣，今天更是疫後趨緩的首場大型實體特賣會，兩大焦點拍賣品為古早家具，環保局長吳盛忠大讚兩件衣櫥都有讓愛再生的暖心故事。

民國30年代「烏心石雕花衣櫥」的主人是來台居住的日本女裁縫師，因年紀大欲回故鄉而送至再生家具展示場。該衣櫥主體由烏心石、杉木打造，雕工精細，底價2萬元起標，楊先生以3.2萬元得標。他說，平時有在收購珍貴古早木家具，發覺該家具與他有緣且保存完好，未來也會傳承給子孫。

民國50年代「檜木巧繪衣櫥」，源於台北市民的妻子嫁妝，他隨子女移居國外，不捨充滿夫妻倆打拚生活回憶的衣櫥被當作垃圾，而請環保局找尋有緣人。該家具無過多裝飾，精巧手繪增添質感，2.5萬元起標，黃小姐出價4.1萬元成交。她說，近期巧逢親友購屋搬家，特別來挖寶，看中這款具保存價值且簡約家具，作為新居賀禮。

環保局表示，今日限量學生早鳥優惠專區有書桌、腳踏車、衣櫥等，以定價出售、無需競價。活動還沒開始，就有家長迫不及待與孩子前來卡位領號碼牌，搶購72件原標價200至2500元不等的家具。另外，蟬聯多年銷售冠軍的腳踏車150輛、餐椅120張、電視櫃20組等，超過1500件，物美價廉讓民眾直呼買到賺到。

北市環保局今舉辦「讓愛再生 永續循環」再生家具特賣會活動，吸引許多民眾競標。圖／台北市環保局提供
北市環保局今舉辦「讓愛再生 永續循環」再生家具特賣會活動，吸引許多民眾競標。圖／台北市環保局提供
「讓愛再生 永續循環」再生家具特賣會活動上，有腳踏車、餐椅、電視櫃等超過1500件，吸引民眾爭相競標。圖／台北市環保局提供
「讓愛再生 永續循環」再生家具特賣會活動上，有腳踏車、餐椅、電視櫃等超過1500件，吸引民眾爭相競標。圖／台北市環保局提供
環保局長吳盛忠（中）拍賣2萬元起標的民國30年代烏心石衣櫥，楊先生以3.2萬元成交。圖／台北市環保局提供
環保局長吳盛忠（中）拍賣2萬元起標的民國30年代烏心石衣櫥，楊先生以3.2萬元成交。圖／台北市環保局提供
環保局今在內湖再生家具展示場舉辦今年疫後首場大型實體再生家具特賣會，吸引不少民眾前來挖寶。圖／台北市環保局提供
環保局今在內湖再生家具展示場舉辦今年疫後首場大型實體再生家具特賣會，吸引不少民眾前來挖寶。圖／台北市環保局提供
再生家具特賣會活動首度舉辦電風扇維修小學堂，邀請社區家電維修師傅教民眾修理電扇。圖／台北市環保局提供
再生家具特賣會活動首度舉辦電風扇維修小學堂，邀請社區家電維修師傅教民眾修理電扇。圖／台北市環保局提供
今天在內湖再生家具展示場的再生家具特賣會活動，吸引來自美國（左）與瑞士（右）民眾前來競標，還開心與環保局局長吳盛忠（中）合影。圖／台北市環保局提供
今天在內湖再生家具展示場的再生家具特賣會活動，吸引來自美國（左）與瑞士（右）民眾前來競標，還開心與環保局局長吳盛忠（中）合影。圖／台北市環保局提供

腳踏車 內湖 北市

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