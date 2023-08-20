北市百日內4起天坑 陳怡君：極端氣候不能成為推卸市政的藉口

台北市最近在100天之內發生四起天坑事件，包括5月信義區崇德街天坑、7月大同區南京西路天坑、8月南港路天坑，到昨天中山區民生東路發生的天坑事件。台北市議員陳怡君說，台北市可說每個月就有一個天坑出現，呼籲市長蔣萬安，極端氣候不能成為推卸市政的理由與藉口，地方政府應積極研擬對策，在極端氣候及公共管線老舊狀況下，如何讓市民安全行走。

陳怡君也提到，副市長李四川副相當負責，在大同區南京西路天坑出現後，數日接連出現在現場關心天坑修復進度，甚至還中暑拉肚子瘦了好幾公斤。議員肯定、佩服李四川對市政的專業及敬業。但如今看到副市長把原因導向極端氣候，陳怡君不免感到失望。

陳怡君說，天坑事件不能歸咎於極端氣候，例如大同區南京西路天坑起因來自於汙水管破裂，衛工處表示當時是因為潮汐漲潮退潮造成泥沙沖刷導致下陷產生大天坑，加上該汙水管只使用19年（一般高齡管線為30年），所以評估該管線仍堪用，所以是第一時間導致市府誤判，同個地點導致二次天坑發生。

陳怡君也提到，信義區天坑是因工地施工不慎造成、南港區天坑是因水管管線脫落造成，至於昨日民生東路二段小天坑是因側溝破裂滲水，泥沙在日積月累被沖刷的狀況下導致下陷，以上這些天坑跟極端氣候何干？

陳怡君呼籲蔣市府，台北市是台灣的首都，如今連行人步行的安全都成為隱憂，深怕每走一步就有機會跌落到天坑下，陷入危險的情境。應全面對路面安全做巡檢，若市府認為跟極端氣候有關，那更應該積極研擬極端氣候下對於公共建設安全之對策，還市民行的安全。

陳怡君表示，市府應針對路面做總體檢，對於老舊的管涵應更換或整修，防範未然。對於多次填補的路面，應主動徹查有無管線破裂，小天坑不處理，就會變成大天坑。