北市坑洞與極端氣候有關？林延鳳批李四川甩鍋、卸責

3個多月以來，北市道路四度出現坑洞事件，副市長李四川今在臉書發文，指都與極端氣候溫室效應有關。民進黨北市議員林延鳳今批，北市道路塌陷明明就是疏於督管工程品質的「人禍」，不應歸咎於天災，李用這種說詞「恐是甩鍋、卸責」，直言有失專業，難道是要告訴大家，以後再有天坑都跟市府職責無關？

林延鳳指出，北市4處道路塌陷，分別是因「建案連續壁施工滲水掏空」的崇德街天坑、因「汙水管破裂掏空」的南京西路天坑、因「雨水連接管脫管掏空」的南港昆陽街口天坑，以及因「側溝破裂漏水掏空」的民生東路天坑。

她質疑，事件發生時，台北都無致災性強降雨，怎會與「極端氣候溫室效應」有關？反倒是市府平日是否巡查、檢修量能不足，或者工程品質不彰，才是值得探究主因。直呼北市府本應承擔過錯，找出一勞永逸的方法，如今李四川這番「甩鍋」，簡直是昧於現實，也令被影響的市民更憤怒。

林延鳳再說，北市府水利處官員才剛爆出貪汙案，在防汛工程包庇不肖廠商未按規定施工，協助不實履約、浮報工程款及驗收不實。昨日出事的民生東路天坑肇因，又是水利處的側溝破損所致，北市府全面體檢相關設施都來不及了，怎還敢找風馬牛不相及的原因轉移焦點？

她質疑，難道是因為有更大的人謀不臧，讓李四川也不敢擔保未來是否不再有天坑出現，而且還「不敢查」或「不能查」？