蔣萬安訪建中儀隊練習體驗 盼三寶未來加入樂儀隊「完成他心願」

建國中學樂旗聯隊日前赴美參加世界盃行進樂隊大賽，今天傳出好消息，奪下2023世界盃行進樂隊大賽亞軍、榮譽金獎、最佳旗隊冠軍等殊榮，台北市長蔣萬安昨天兌現承諾，特別到建中慰勞儀隊同學，更實際體驗舞槍及打擊樂器的技巧，蔣萬安表示，「在建中時沒機會加入，但在三寶當中，希望起碼有一寶可以成為樂旗聯隊一員，完成爸爸的心願。」

身為建中校友蔣萬安日前前往建中慰勞儀隊同學，樂旗隊同學游士儀表示，「這次從美國拿著出色成績，來跟學長交換禮物，證明這段時間付出，終能獲得豐收又甜美的成果。」

樂儀隊也特別邀請蔣萬安體驗，舞槍及打擊樂器的技巧，和同學互動過程蔣也被問有沒有學過樂器？願不願意讓自己小孩加入樂旗隊問題？，現場也一片笑聲互動融洽。

蔣萬安也將印有「愛臺台北-家是心之所在」意象圖案的客製化運動毛巾，上面印有世界地圖及台灣，同學們除了練習時流汗可使用，出國比賽交流時也可以分享台灣給外國朋友，更勉勵受邀在今年國慶日表演的學弟們演出順利。

由44位建中學生和北一女中、景美女中、麗山高中等17校共70位學生組成的台北市建中樂旗聯隊，在今年7月代表台北市赴美參加世界盃行進樂隊大賽，以「家是心之所在」為主題，勇奪「榮譽金獎」亞軍，指揮何浩星同學也獲得「最佳指揮」第2名；團隊同時榮獲「最佳旗隊」第1名及「街道遊行比賽」總冠軍共4項大獎。