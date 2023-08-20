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連續出現4「天坑」挨批 北市府擬定防範措施

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市中山區民生東路二段159巷再現「天坑」。圖／北市議員陳怡君提供
北市中山區民生東路二段159巷再現「天坑」。圖／北市議員陳怡君提供

北市民生東路二段159巷口處，昨晚出現道路坑洞，為台北市長蔣萬安上任以來第4個「天坑」。北市工務局今表示，該坑洞為路旁側溝破損造成道路掏空，新工處先進行路面回填，後續由水利處修復溝體。工務局說，北市府已擬定防範措施，除加強定期道路巡察、使用透地雷達確認有無孔洞，以攝影機檢視管道狀況，避免天坑再現。

中山區民生東路2段159巷口路面昨晚出現1立方公尺的坑洞，新工處立即趕赴現場開挖，確認為道路旁側溝破損，掏空路面下之地層所致。今早先完成坑洞回填恢復路面，後續水利處進場修復溝底改善。

水利處下工科長邱佑銘說，破損的側溝位在排水下游處，可能因水流長期沖刷或施作年代久遠，溝底出現局部破損情形，今日進場辦理搶修作業。因案址位處8公尺以下的單行道，施工期間暫時禁止通行，預計2天可將側溝搶修完成，每日傍晚收工可回復道路通行。

工務局說明，北市近期出現4個道路坑洞事件，歸納為3種原因造成。5月19日信義區崇德街因建案工地開挖地下基礎，連續壁滲水造成地下水湧入基地，周邊道路沙土被帶走而出現坑洞；

7月10日大同區南京西路坑洞是因該處地層軟弱，長期受潮汐影響地下水位升降，使汙水管線下方土壤承載力不佳，導致汙水管接頭鬆脫錯位，土砂沿管線破損處流失所致，後衛工處以內視鏡巡檢車檢視淡水河沿岸11條汙水管均正常。

8月18日南港區南港路出現坑洞，北市府初判，因事發地點位於南港的東區門戶計畫範圍，許多建案均在施工中，南港路47巷的道路狹小，水利處無法深埋排水箱涵接側溝的連接管，研判與重車來往頻繁有間接關係，使得連接管間出現縫隙，地下水帶走土沙而發生地層下陷。

8月19日大同區民生東路二段159巷口的坑洞，則因道路側溝溝體老舊破損，而造成近期下雨排水的淘涮。

北市工務局表示，北市府已擬定防範措施，新工處將加強定期道路巡查，如發現路面曾出現塌陷修補狀況，會再使用透地雷達確認道路有無孔洞，若有土壤流失，透過預判可先行強化道路；衛工處則啟動攝影機巡視各個大型管道；水利處也將針對管路、箱涵等進行巡視機制，多管齊下避免類似坑洞情形再發生。

天坑

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