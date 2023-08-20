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5月來第4處！北市民生東路側溝破損致坑洞 搶修工期預計2天

中央社／ 台北20日電
台北市昨天晚間出現5月以來第4處大坑洞。圖民生東路二段159巷天坑／陳怡君提供
台北市昨天晚間出現5月以來第4處大坑洞。圖民生東路二段159巷天坑／陳怡君提供

北市昨天晚間出現5月以來第4處大坑洞，市府指出，民生東路2段附近巷口因為側溝破損，導致路面出現坑洞，已先行灌漿填補道路，並進場搶修排水溝，預計2天完成。

民進黨台北市議員顏若芳昨晚在臉書發文表示，中山區民生東路2段159巷口出現路面坍塌，此案是台北市自5月信義區出現天坑至今，第4次路面坍塌。

台北市工務局新建工程處今天表示，坑洞長、寬、高各約1公尺，開挖後發現是側溝破損，漏水帶走地下土壤導致，已通知水利處搶修排水溝，同時先行灌漿填補坑洞，目前正進行路面養護。

水利處雨水下水道工程科長邱佑銘透過文字說明，將在今天進場辦理搶修作業，為確保側溝結構強度，並考量混凝土澆置後需養護時間，溝底牆身及頂版會分次施工，預計2天可搶修完成，施工實際狀況會在開挖後再度確認。

邱佑銘指出，因為此處位在8公尺以下單行道，施工期間會派義交在路口指揮暫時禁止通行，每天收工後則在側溝開挖邊圍設槽鋼護欄，以回復道路通行。

至於側溝破損原因，邱佑銘表示，破損處位在下游，可能因水流長期沖刷或施作年代久遠，導致溝底局部破損。

台北市5月在信義區崇德街發生道路大面積坍塌，接著7月大同區南京西路出現天坑，花費逾10天才修補完成通車，18日在南港區南港路3段又出現長、寬、高各約2公尺的坑洞。

北市 排水溝 天坑

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