遠雄廣場推薦早鳥價中秋禮盒 收禮可能捨不得轉送他人

中秋佳節月圓人團圓，同時也是送禮時節。新北市汐止遠雄廣場邀集星巴克、小茶栽堂、漢坊餅藝等20個知名品牌，蒐羅近50款傳統與創意交融的人氣禮盒，並以早鳥價優惠上市，自用送禮兩相宜，收禮後可能捨不得轉送他人。

遠雄廣場表示，今年應景推出的中秋禮盒盛宴，有傳統經典口味月餅、茶香四溢月餅、創意無限新穎口味月餅和香醇咖啡、巧克力禮盒，送禮商品有多樣性選擇。

遠雄廣場傳統經典口味月餅包括一之鄉「農情月韻 公益禮盒」，有黃金白玉、柚香檸檬、美人桑葚等口味，特價399元（原價500元）。紅豆食府「菠蘿土鳳梨酥8入」，特價480元（原價528元）。漢坊餅藝「御藏 綜合13入禮盒」，推薦價802元，內含鳳梨酥、蛋黃酥金沙小月和夏威夷豆堅果塔等中秋美味。

遠雄廣場也與外交部授旗，參與2023大洋洲國際名廚挑戰賽的台菜王子黃景龍，攜手推出川香撈滷綠豆椪（9入）、龍月菠蘿蛋黃酥（9入）兩款中秋禮盒，推薦價前者888元，後者999元。

茶葉類月餅有天仁茗茶的「茶月餅禮盒-喫茶趣」，9月22日前特價757元（原價890元），鐵觀音金桔綠豆椪帶來新奇的風味體驗。小茶栽堂「小團圓禮盒」特價788元（原價960元），主打桂花烏龍茶和紅茶土鳳梨酥。

創意中秋禮盒選擇有酷聖石推出的「LINE FRIENDS齊聚中秋」9入禮盒，原價1680元，早鳥優惠88折，草莓冰淇淋餅乾、鐵觀音冰淇淋餅乾等令人驚喜連連。一之鄉「金色月亮禮盒」特價880元（原價1180元），金色月餅附上繁星澄境香氛精油和月球擴香石，為節日增添美好氛圍。

薩圖爾精品咖啡「SATUR X故宮聯名─臺灣農植人濾掛咖啡禮盒」特價855元（原價950元），內含柚花、青檸、洋甘菊、蓮花4款風味各5包，本土農作物與單品咖啡巧妙融合，讓味蕾感受幸福感。