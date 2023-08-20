高雄淹水台北陷天坑...李四川點出「這關鍵」才是城市良心
繼南港區出現天坑，昨晚民生東路二段159巷也有一個長寬一米、深一米的天坑出現，遭北市議員酸爆台北市100天出現四個天坑，「行人地獄」第幾層？台北市副市長李四川今天一早則在臉書提及，近日台北市道路產生坑洞塌陷，都與極端氣候溫室效應有關。
李提到，在極端氣候下，任何市政建設工程都無法克服瞬間的災害，只有靠基礎建設發揮最大的功能，達到減災。
李四川今天在臉書說，這幾天看到夏威夷茂夷島的大火、大陸及歐洲的水災，回到國內南投的豪大雨、高雄的積淹水，近日台北市道路產生坑洞塌陷，其實這都與極端氣候溫室效應有關。
但李也嘆，災害發生後，政治人物為選舉難免有些口水，但口水無法治水，也無法應付極端氣候帶來的災害。百姓不聽口水，只是要請每位捫心自問，當你現在位或以前在位時，對於這些百姓看不到的基礎建設用了多少心?從現在開始可不可以重視一點?這才是百姓的心聲。
李四川提到，真正的修行場所不在山裏，而在你的工作崗位上。百姓看不到的市政建設工程，才是城市的良心。我們應該誠實的面對極端氣候帶來的災害。
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