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影／北市第4個「天坑」搶修進行式 議員酸勿成「人行地獄」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
陳怡君到場了解天坑原因指出，因雨水溝側溝溝體破損，導致出現小部分路面下陷，坑洞範圍約路面長寬各1公尺、深度約1公尺。圖／陳怡君提供
陳怡君到場了解天坑原因指出，因雨水溝側溝溝體破損，導致出現小部分路面下陷，坑洞範圍約路面長寬各1公尺、深度約1公尺。圖／陳怡君提供

台北南港前天出現「天坑」，是北市3個月以來第3處，昨天再傳第4個，地點就在中山區民生東路二段159巷。北市議員陳怡君籲市府查清路面下陷原因，勿讓台北市成「人行地獄」。

陳怡君今凌晨表示，民生東路二段159巷昨發生小天坑情況，導致路過的機車及行人差點掉入天坑破洞陷阱，路人如驚弓之鳥，深怕所走的路面隨時都有下陷狀況，用路人感嘆「走在台北市真的很不安全！」

她到場了解天坑原因指出，因雨水溝側溝溝體破損，導致出現小部分路面下陷，經查自來水目前尚無滲水狀況，水管也無破裂現象，坑洞範圍約路面長寬各1公尺、深度約1公尺。

陳怡君說，水利處緊急清查水溝狀況，已查出該處下陷原因為溝體破裂造成部分泥沙沖刷造成下陷；新工處預計今天清晨6時前可以填補完成。

她認為，經多次通報填補路面的地段及範圍，都是造成天坑的高風險地區，市府應清查多次通報處是否有下陷危機，不要等到路面下陷造成天坑後，再來亡羊補牢、勞民傷財。

北市中山區民生東路二段159巷再現「天坑」，議員陳怡君到場了解狀況。圖／陳怡君提供
北市中山區民生東路二段159巷再現「天坑」，議員陳怡君到場了解狀況。圖／陳怡君提供
陳怡君說，水利處緊急清查水溝狀況，已查出該處下陷原因為溝體破裂造成部分泥沙沖刷造成下陷。圖／陳怡君提供
陳怡君說，水利處緊急清查水溝狀況，已查出該處下陷原因為溝體破裂造成部分泥沙沖刷造成下陷。圖／陳怡君提供
北市民生東路二段159巷昨發生天坑情況。圖／陳怡君提供
北市民生東路二段159巷昨發生天坑情況。圖／陳怡君提供

天坑 北市

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