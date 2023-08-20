跨街廓都更啟動 新北將下修面積

新北多地區發展時間早，巷弄狹小，且容積獎勵不高，整合困難，四處仍見老舊公寓，新北市2年前推動「跨街廓調派都更專案計畫」，要提高都更條件，至今才啟動第一案汐止大同路3段，另為提高誘因，新北將下修基地面積規模為100平方公尺，最快9月公告實施。

新北都更處表示，小巷弄中的老舊房屋都更難度比面積大的建案高，因此參與跨街廓專案計畫的小面積都更案，可把容積率轉移到位在20米寬道路旁，且面積大於2千平方公尺的大面積都更案，除可增加大面積都更案的公益性設施，小面積都更案也可原地都更，並在旁新增綠地等開放空間。

都更處表示，光是整合地主就需要花費許多時間，該計畫也才會至今才有第一案，該案建築基地鄰近汐止五堵火車站，面積4704平方公尺，生活機能佳，但現有道路狹窄，現況建物有17戶、屋齡達40年，更新後預計興建1幢3棟地上23層及地下6層的集合式大樓，留設4公尺人行步道及開放空間。

都更處說明，該案同時可申請都更二箭1.0及2.0政策，提高基準容積，將於更新後的社區內，回饋近270坪的室內外空間作為公托使用，預計可收托106名幼童，再配合專案計畫，將於汐止區茄苳路225巷旁捐贈近62坪的住宅區作綠地，提供附近民眾休憩場所。

都更處表示，此案因地主僅一位，意見整合容易，為提高住戶及實施者參與誘因，新北將下修基地面積規模，從200平方公尺變100平方公尺，且新增差額代金彈性找補機制，修訂計畫已送新北市都市計畫委員會並獲支持，最快9月公告實施。