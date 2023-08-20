江翠重畫AB區379巷打通 萬人受惠

新北板橋江翠北重畫區人口進駐，但地方抱怨不論DE區還是AB區，都需穿過舊社區窄巷，會車危險。其中中正路379巷卡多年，如今拓寬工程中，預計9月底前完工。議員表示，未來可帶動地方發展及交通路網；里長也說，上萬人受惠。

新北市城鄉局表示，已變更為道路用地，由道路開闢機關的板橋公所開闢中。板橋公所表示，因涉及號誌遷移及路燈新設，需由台電排停電期程，整體工程預計9月底前完成。

周邊居民林姓男子表示，379巷工程已談好幾年，中正路商圈進出重畫區都只能走小巷子，甚至轉彎時險跟來車擦撞，若道路拓寬後，會讓交通更便利。陳姓居民則認為，重畫區的道路及土地都比舊社區寬闊，但進出卻不便，就像是「被關起來一樣」。

中正里長林煌益表示，當初土地重畫時，都是以一個區域性規畫，無法連接新舊社區，如今瓶頸打開就可以帶動發展，中正路可直接進到社區，再加上未來會有商場進駐，人口發展會更迅速，粗估有2、3千戶，約近萬人受惠。

市議員黃淑君表示，這案件較特別是從綠地變計畫道路，沒有合法建物還蓋在馬路上的問題，但產權還是需要溝通，屬於私人土地，當初溝通時，有跟地主商量，最後無償捐出土地，讓新北市府先行闢建道路。

黃淑君表示，未來若周邊基地開發，未來都更條件會相對較好，且至今公車無法進到江翠重畫區，是因為沒有大條馬路，通行不便，但若把具指標性意義的275巷、379巷打通後，再配合長江路跟四維路口的鄰近道路打通，就會慢慢帶動周邊的交通路網。