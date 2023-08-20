林口逾13萬人 廢水處理不敷使用

新北林口地區人口已破13萬，一期水資中心不敷使用，二期工程進度落後7個月，現有民生用水處理問題待解決。水利局統計，林口汙水接管率95%，不會將廢水送至其他汙水廠，另還會再增板中、新店、塭仔圳、樹林、蘆北5處廠分散處理各區廢水。

林口水資源回收中心一期每日可處理2萬3千噸汙水量，但林口人口已突破13萬人，一期已不敷使用，水利局雖推動二期工程，完工後每日可多處理1萬3500噸汙水。但新北審計處認為，工程流標7次，去年7月雖決標，但比預計發包進度落後7個月。

水利局說明，二期工程受到疫情與俄烏戰爭影響，人工及營建物料價格大幅上漲及波動，才會流標7次，且預算調整後需報請營建署核定，因此招標期程較長，目前工程已在去年8月開工，預計明年7月完工，並要求承包商盡速趕工。

林口南勢里長陳國烝表示，以前汙水處理廠可能3天才要處理一次生活廢水，但現在人口增加，1到2天就要處理一次，市府現在已有二期的規畫，就應該要加速處理，不要等到人數變多了，才追加做相關設施。

水利局統計，林口汙水接管率95%，已有5萬7397戶接管，仍有3千多戶因地形限制尚未接管。水利局強調，目前林口汙水都是由水資中心處理，絕對不會送到三鶯、八里廠處理。

水利局表示，未來還會再增加5處汙水廠分散處理生活用水，包含板中、新店、塭仔圳、樹林、蘆北，藉以降低八里廠的壓力。

新北市議員蔡淑君認為，因預算法限制，加上缺工缺料問題，各局處工程都是按照原本程序寫計畫、報告，但都是發包流標後才能增加預算，應該要從法源上調整，才能夠因應缺工缺料的問題。

新北市議員李宇翔表示，不只水資中心，很多項目都是預算不足、編列預算時沒有增加金額，才會導致廠商投標意願不高導致流標，呼籲各局處在編列預算或是開標前，應該要搞清楚市場價格。